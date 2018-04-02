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Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области
В Оренбургской области прошли учения в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. На них отрабатывалось выполнение задач расчетами ракетных комплексов «Искандер-М». Всего в мероприятии были задействованы 300 человек и 40 единиц техники.
Учения проходили в условиях максимально …
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2 апреля 2018, 06:09
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Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти
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2 марта 2018, 02:46
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Парня, бегавшего от армии, задержали в Тольятти
Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти молодого человека, который бегал от армии. Его заметил экипаж вневедомственной охраны на улице Ярославской. При виде патрульной машины мужчина попытался убежать. Такое поведение показалось стражам порядка странным, они решили задержать подозрительного человека.
Во время выяснения его …
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28 февраля 2018, 10:33
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Разведчики со всей России собрались на соревнования в Самарской области
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16 февраля 2018, 01:25
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Лучшим спортсменам Самарской области начали выдавать единую новую форму
В Самарской области спортсменам впервые начали выдавать единую брендированную экипировку. На форму нанесены надписи Samara Region Sport Team и «Самарская область». Теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда.
Комплектами новой экипировки будут обеспечены 400 лучших атлетов Самарской области. Проект …
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15 января 2018, 12:53
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Футболисты из Сан-Марино пытались украсть форму «Спартака» в отеле в Швейцарии
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10 июля 2015, 01:14
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Футболисты "Крыльев Советов" будут играть в синем
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2 июля 2014, 03:35