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«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

В Оренбургской области прошли учения в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. На них отрабатывалось выполнение задач расчетами ракетных комплексов «Искандер-М». Всего в мероприятии были задействованы 300 человек и 40 единиц техники.

Учения проходили в условиях максимально 

2 апреля 2018, 06:09
Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

28 февраля в Тольятти произошла трагедия во время военных учений. У 25-летнего солдата Александра Лоткова не раскрылся парашют, и он погиб. Других подробностей о происшествии пока нет.

Военнослужащий приехал в Автоград из села Чукалы Республики Мордовия. По словам родных, 
2 марта 2018, 02:46
Парня, бегавшего от армии, задержали в Тольятти

Парня, бегавшего от армии, задержали в Тольятти

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти молодого человека, который бегал от армии. Его заметил экипаж вневедомственной охраны на улице Ярославской. При виде патрульной машины мужчина попытался убежать. Такое поведение показалось стражам порядка странным, они решили задержать подозрительного человека.

Во время выяснения его 

28 февраля 2018, 10:33
Разведчики со всей России собрались на соревнования в Самарской области

Разведчики со всей России собрались на соревнования в Самарской области

В Самарской области начались соревнования разведчиков Центрального военного округа. Показать свою выучку прибыли 70 бойцов из Сибири, Урала и Поволжья.

По условиям состязаний, для начала группы должны десантироваться с вертолета Ми-8. Прыгают разведчики в полной экипировке с высоты в 600 метров 

16 февраля 2018, 01:25
Лучшим спортсменам Самарской области начали выдавать единую новую форму

Лучшим спортсменам Самарской области начали выдавать единую новую форму

В Самарской области спортсменам впервые начали выдавать единую брендированную экипировку. На форму нанесены надписи Samara Region Sport Team и «Самарская область». Теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда.

Комплектами новой экипировки будут обеспечены 400 лучших атлетов Самарской области. Проект 

15 января 2018, 12:53
Футболисты из Сан-Марино пытались украсть форму «Спартака» в отеле в Швейцарии

Футболисты из Сан-Марино пытались украсть форму «Спартака» в отеле в Швейцарии

Несколько человек из ФК "Ла Фиорита" (Сан-Марино), находящейся в настоящий момент на сборах в Швейцарии, хотели украсть форму московской команды «Спартак» - россияне проживают в одном отеле "Сантис Парк" с сан-маринцами. Хищение смогли предотвратить сотрудники отеля. Они увидели на камерах 
10 июля 2015, 01:14
Футболисты

Футболисты "Крыльев Советов" будут играть в синем

Футболисты и тренеры "Крыльев Советов" приняли решение проводить домашние матчи в синей форме. В связи с этим команда обратилась к болельщикам с просьбой приходить на "Металлург" в одежде синих цветов. Как сообщает официальный сайт клуба, такое единение трибун усилит поддержку и поможет 

2 июля 2014, 03:35
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