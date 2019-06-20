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Британских водителей предупредят о ежиках на дорогах
Британские власти решили ввести в стране новый дорожный знак. По замыслу представителей местного Минтранса, он должен предупреждать водителей о мелких животных, перебегающих проезжую часть. Сам знак будет представлять из себя треугольник с черным ежиком на белом фоне, сообщает ТАСС. …
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18 июня 2019, 01:20
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Тест: что вы знаете об автомате Калашникова?
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18 июня 2019, 12:45
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В Германии медбрата посадили пожизненно за убийство 85 пациентов
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6 июня 2019, 02:15
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Сладости в Британии хотят продавать в пугающей упаковке
В Великобритании решили ввести ограничения на продажу сладостей. По мнению специалистов Института исследований госполитики, такие продукты должны продаваться в невзрачной или даже отталкивающей упаковке, чтобы снизить к ним интерес. Эти планы получили одобрение Салли Дэвис, главного медицинского инспектора Англии, сообщает …
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5 июня 2019, 02:05
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Тест на знание личностей из советской истории: угадайте легендарного конструктора по портрету
Руководство Советского Союза уделяло много внимания укреплению обороноспособности страны. Именно поэтому в СССР создавались все условия для того, чтобы талантливые конструкторы смогли проявить себя в деле. Благодаря их работе отечественное оружие и техника заслужили мировую известность, зарекомендовав себя во множестве …
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3 июня 2019, 02:35
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Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок
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21 мая 2019, 11:48
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В Самаре осудили мужчину, воровавшего мобильники у пациентов больницы
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8 мая 2019, 11:46
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В Самаре осудили вербовщика запрещенного в России «Правого сектора»
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6 мая 2019, 02:41
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«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону
Арбитражный суд Самарской области принял к производству иск компании «ВТС Метро» против департамента градостроительства Самары. Дело связано с возведением трамвайных путей на Московском шоссе - от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Фирма, аффилированная известному самарскому бизнесмену Вячеславу Сонину, смонтировала ветку …
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6 мая 2019, 01:48
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Британка узнала о своей беременности за 45 минут до родов
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5 апреля 2019, 12:47
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У жителя Самарской области нашли автомат Калашникова и 1,5 кг взрывчатого вещества
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27 марта 2019, 03:19
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Британский кот испортил картину XVII века
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10 января 2019, 02:20
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