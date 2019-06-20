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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Британских водителей предупредят о ежиках на дорогах

Британских водителей предупредят о ежиках на дорогах

Британские власти решили ввести в стране новый дорожный знак. По замыслу представителей местного Минтранса, он должен предупреждать водителей о мелких животных, перебегающих проезжую часть. Сам знак будет представлять из себя треугольник с черным ежиком на белом фоне, сообщает ТАСС
18 июня 2019, 01:20
Тест: что вы знаете об автомате Калашникова?

Тест: что вы знаете об автомате Калашникова?

Ровно 70 лет назад, 18 июня 1949 года, на вооружение советской армии и флота был принят автомат Калашникова. Эта дата считается официальным днем рождения оружия, которому было суждено стать лучшим в XX веке. Специально к этому дню мы подготовили тест, 
18 июня 2019, 12:45
В Германии медбрата посадили пожизненно за убийство 85 пациентов

В Германии медбрата посадили пожизненно за убийство 85 пациентов

В немецком городе Ольденбург завершился процесс в отношении медбрата Нильса Хогеля. Он обвинялся в убийстве 85 человек. По версии следствия, он умерщвлял своих жертв, вводя им смертельные дозы лекарств.

Суд признал Хогеля виновным преступлениях и приговорил его к пожизненному 
6 июня 2019, 02:15
Сладости в Британии хотят продавать в пугающей упаковке

Сладости в Британии хотят продавать в пугающей упаковке

В Великобритании решили ввести ограничения на продажу сладостей. По мнению специалистов Института исследований госполитики, такие продукты должны продаваться в невзрачной или даже отталкивающей упаковке, чтобы снизить к ним интерес. Эти планы получили одобрение Салли Дэвис, главного медицинского инспектора Англии, сообщает 
5 июня 2019, 02:05
Тест на знание личностей из советской истории: угадайте легендарного конструктора по портрету

Тест на знание личностей из советской истории: угадайте легендарного конструктора по портрету

Руководство Советского Союза уделяло много внимания укреплению обороноспособности страны. Именно поэтому в СССР создавались все условия для того, чтобы талантливые конструкторы смогли проявить себя в деле. Благодаря их работе отечественное оружие и техника заслужили мировую известность, зарекомендовав себя во множестве 
3 июня 2019, 02:35
Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок

Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок

В Самаре вынесли приговор местному жителю, у которого нашли настоящий арсенал оружия. Суд избрал ему наказание - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу. Ранее сотрудники Управления ФСБ России по 
21 мая 2019, 11:48
В Самаре осудили мужчину, воровавшего мобильники у пациентов больницы

В Самаре осудили мужчину, воровавшего мобильники у пациентов больницы

В Самаре завершен процесс над 46-летним местным жителем. Он обвинялся в серии краж мобильных телефонов.

Злоумышленник орудовал с 23 августа по 18 сентября прошлого года. Он забирался на чердак одного из корпусов больницы имени Семашко, а оттуда проникал в другие помещения. 

8 мая 2019, 11:46
В Самаре осудили вербовщика запрещенного в России «Правого сектора»

В Самаре осудили вербовщика запрещенного в России «Правого сектора»

В Самаре вступил в силу приговор в отношении местного жителя Анатолия Надточего. Он обвинялся в том, что вербовал боевиков для запрещенной в России организации «Правый сектор».

По версии следствия, мужчина завел страницу в одной из соцсететей. С ее помощью, а также 

6 мая 2019, 02:41
«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону

«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону

Арбитражный суд Самарской области принял к производству иск компании «ВТС Метро» против департамента градостроительства Самары. Дело связано с возведением трамвайных путей на Московском шоссе - от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Фирма, аффилированная известному самарскому бизнесмену Вячеславу Сонину, смонтировала ветку 

6 мая 2019, 01:48
Британка узнала о своей беременности за 45 минут до родов

Британка узнала о своей беременности за 45 минут до родов

Необычный случай произошел некоторое время назад с жительницей Великобритании.  Эммалуиз Леггэйт утверждает, что узнала о своей беременности за 45 минут до родов. По словам женщины, одним прекрасным утром у нее округлился живот, а спустя короткое время, она произвела на свет 
5 апреля 2019, 12:47
У жителя Самарской области нашли автомат Калашникова и 1,5 кг взрывчатого вещества

У жителя Самарской области нашли автомат Калашникова и 1,5 кг взрывчатого вещества

В одном из поселков Волжского района правоохранители задержали 35-летнего местного жителя. У мужчины изъяли автомат Калашникова и боекомплект к нему. По словам начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области – полковника внутренней службы Сергея Гольдштейна, 
27 марта 2019, 03:19
Британский кот испортил картину XVII века

Британский кот испортил картину XVII века

В Британии кот случайно испортил картину XVII века. Полотно кисти портретиста Джона Майкла Райта принадлежит искусствоведу Бендору Гросвенору. Он приобрел его в 2015 году за  5250 фунтов стерлингов и работал над восстановлением. В какой-то момент кот внезапно прыгнул на произведение 
10 января 2019, 02:20
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