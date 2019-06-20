В Самаре вступил в силу приговор в отношении местного жителя Анатолия Надточего. Он обвинялся в том, что вербовал боевиков для запрещенной в России организации «Правый сектор».

По версии следствия, мужчина завел страницу в одной из соцсететей. С ее помощью, а также …