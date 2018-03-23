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Кто станет «Блогером года»?

Кто станет «Блогером года»?

В эти минуты в ресторане «Не Brugge» телерадиокомпания «ТЕРРА» подводит итоги конкурса «Блогер года - 2017». Самарские блогеры впервые выбирали лучших авторов не только в ЖЖ, но и в других социальных 
23 марта 2018, 07:59
Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!

Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!

Сегодня вечером телерадиокомпания «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года». Торжественная церемония награждения победителей начнется в 7 часов вечера в ресторане «Не Brugge». По итогам 2017-го самарские блогеры впервые выбирали лучших авторов 
23 марта 2018, 01:36
Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

7 лет назад, в 2011 году, телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто высказывающих свое мнение людей в интернет-сообществе - блогеров самарского «Живого Журнала». Грядущая премия «Блогер года - 2017» - самое ожидаемое событие самарской блогосферы.
27 февраля 2018, 11:47
В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»

В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»

Буквально в эти минуты стартует Шестая ежегодная церемония награждения региональной премии «Блогер года», учрежденной телерадиокомпанией «ТЕРРА». Это самое ожидаемое событие самарской блогосферы.

За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. 

31 марта 2017, 06:07
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