Сегодня, 23 марта, вечером в самарском баре-ресторане «Не Брюгге» («Не Brugge») на улице Молодогвардейской прошла церемония награждения победителей 7-го ежегодного конкурса «Блогер года», проводимого телерадиокомпанией ТЕРРА.
По итогам голосования на страницах самарского ЖЖ-сообщества лучшим стала блогер Ольга Шелест (aka ol_shelest
). Ольга – офицер полиции, подполковник. Впервые в истории конкурса его победителем стал человек в погонах. Ольга работает в пресс-службе самарского ГУ МВД. У себя в ЖЖ рассказывает про житие-бытие ГИБДД, полиции и борьбе с наркотиками. Много времени посвящает благотворительности и самарским приютам для детей. Лично нашла новых родителей уже для нескольких десятков малышей. В финал конкурса Ольга вышла во второй раз. В сезоне 2015 она взяла «бронзу». https://ol-shelest.livejournal.com/
Второе место в конкурсе заняла Ольга Потапова (aka turbogaga
). Она – программист, интересуется автомобилями и фотографией. Пишет на околоавтомобильную тематику, городские проблемы, образование и культуру. Нередко посвящает посты различной «чисто женской» тематике, кухне и рукоделию. В финал «Лучшего блогера» Ольга также вышла во второй раз. https://turbogaga.livejournal.com/
Замкнула тройку призеров Жанна Скокова (aka jeannaskokova
). У себя в «уютненькой» чаще всего пишет «про старый город Самара», исторические здания, краеведение, городские проблемы, дороги, речной транспорт и городской трамвай. Окончила "аэрокос", работает в муниципальной газете. https://jeannaskokova.livejournal.com/
Также на церемонии были награждены победители в специальных номинациях.
«Леди года» стала Наталья Козловская (aka radomirkka
)
«Джентльменом года» - Прокофьев Юрий (aka chanych_85
)
«Троллем года» - Лекс Фельдхус (aka l_exx
)
«Лучшим самарским автором в Твиттер» - Алена Молодцова (aka @Elena_Molodzova
)
«Лучший самарским автором в Инстаграм» - Мария Милякова (aka @milaya_mary
)
«Лучшим самарским автором в Фейсбук» Инна Севостьянова (aka inna.sevostyanova.94
)
«Лучший самарский паблик в ВКонтакте» Город Новокуйбышевск (aka gorodnsk63
)
Перед собравшимися на мероприятии выступила генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова – автор идеи эксклюзивного мультимедийного проекта «Новости блогов» и главный идеолог всех виртуальных проектов канала. Она отметила высокое значение блогеров в сложившемся информационном пространстве, выразила благодарность за их активное участие в конкурсе.
Подробный видеоотчёт о церемонии смотрите на телеканале "ТЕРРА РЕН-ТВ" в «Новости. Самара» 26 апреля в 18:45.