Кто станет «Блогером года»? В эти минуты в ресторане «Не Brugge» телерадиокомпания «ТЕРРА» подводит итоги конкурса «Блогер года - 2017». Самарские блогеры впервые выбирали лучших авторов не только в ЖЖ, но и в других социальных … В эти минуты в ресторане «Не Brugge» телерадиокомпания «ТЕРРА» подводит итоги конкурса «Блогер года - 2017». Самарские блогеры впервые выбирали лучших авторов не только в ЖЖ, но и в других социальных