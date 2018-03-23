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Ольга Шелест стала «Лучшим блогером года 2017» Самары, фото с церемонии награждения
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23 марта 2018, 09:05
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Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!
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23 марта 2018, 01:36
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«Русское Радио» - радио большой страны!
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20 марта 2018, 07:00
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«Добрый бег – 2018» в Самаре!
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19 марта 2018, 07:03
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Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!
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17 марта 2018, 10:57
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Екатерина Балькина стала учителем года Самарской области
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13 марта 2018, 08:23
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Кастинг конкурса «Мисс Русское Радио» уже сегодня!
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1 марта 2018, 09:30
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Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества
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27 февраля 2018, 11:47
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«Мисс Русское Радио»: единственный день кастинга в Самаре – 1 марта
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22 февраля 2018, 01:00
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Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса "Лидеры России"
Врио вице-губернатора Самарской области, врио министра экономического развития Александр Кобенко вошел в сотню лучших управленцев страны, став победителем первого всероссийского конкурса "Лидеры России", который на минувшей неделе проходил в Сочи. Награждение состоялось в воскресенье. Победителей лично поздравил первый зам руководителя …
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12 февраля 2018, 11:15
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В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»
Буквально в эти минуты стартует Шестая ежегодная церемония награждения региональной премии «Блогер года», учрежденной телерадиокомпанией «ТЕРРА». Это самое ожидаемое событие самарской блогосферы.
За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. …
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31 марта 2017, 06:07