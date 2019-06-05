Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика В среду, 29 мая, посетителям Самарского зоопарка покажут новых обитателей - угольно-черного пони и дымчато-серого ослика. Малыши появились на свет в апреле.

- У пары осликов Мальвы и Зайца это третий приплод, у пони Матильды и Фунтика – второй, - … - У пары осликов Мальвы и Зайца это третий приплод, у пони Матильды и Фунтика – второй, -