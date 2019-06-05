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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

В среду, 5 июня, стали известны подробности страшной аварии, в которой погибла взрослая женщина, а трехлетний ребенок получил травмы. По информации правоохранителей, ДТП случилось в 11:30 во вторник на пересечении улиц Солнечной и Губанова. По предварительной версии регионального Главка полиции, 
5 июня 2019, 04:20
Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки

Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки

Следователи из Кинеля завели уголовное дело в отношении преподавателя Самарской сельскохозяйственной академии. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 29 мая подозреваемый в здании вуза взял через посредника от одного из студентов 21 тысячу рублей. Эти деньги были 
5 июня 2019, 03:50
Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность 
5 июня 2019, 02:57
Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево

Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево

С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет 
5 июня 2019, 01:53
В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В ночь на понедельник, 3 июня, в Кинельском районе области произошла дорожная авария. В 23:55 57-летняя женщина ехала на автомобиле Haima 7 со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В какой-то момент автомобилистка сбила кабана, который перебегал дорогу слева направо. После 
3 июня 2019, 11:26
В Самарском зоопарке вылупился первый птенец у лебедей-шипунов

В Самарском зоопарке вылупился первый птенец у лебедей-шипунов

В четверг, 30 мая, продолжился беби-бум в Самарском зоопарке. У пары лебедей-шипунов появилось потомство — вылупился первый малыш. Сейчас новорожденный находится в инкубаторе, рядом с будущими братьями или сестрами. Между тем, в самом разгаре конкурс - посетителям зоопарка предлагают выбрать 
31 мая 2019, 11:26
«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом

«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом

На днях Самара «превратилась» в Дикий Запад: по словам очевидцев, местная жительница достала оружие и даже пыталась его применить. Это произошло в 23:20 29 мая на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой. Как рассказала жительница столицы 63-го региона Екатерина Яндукова, 
31 мая 2019, 08:41
Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика

Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика

В среду, 29 мая, посетителям Самарского зоопарка покажут новых обитателей - угольно-черного пони и дымчато-серого ослика. Малыши появились на свет в апреле. 

- У пары осликов Мальвы и Зайца это третий приплод, у пони Матильды и Фунтика – второй, - 
22 мая 2019, 03:09
Ботанический сад в Самаре откроется совсем скоро

Ботанический сад в Самаре откроется совсем скоро

В ближайшее время в Самаре после реконструкции откроется Ботанический сад. Такое решение было принято на рабочем совещании руководства Самарского национального исследовательского университета имени Королева, говорится на сайте вуза. «Будут определены границы территории, открытые для посещения в рабочие дни и часы. 
21 мая 2019, 08:23
Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят

Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят

В Самарском зоопарке продолжается беби-бум: месяц назад на свет появились сразу шесть детенышей у пары лисиц. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, родители заботятся о них. 

- Мама выкармливает лисят молоком, но детеныши уже пробуют и взрослую пищу - мясо, и 
15 мая 2019, 07:35
Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц

Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц

Стартовало строительство нового крупного объекта в питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный в Кинельском районе. Как сообщили в учреждении, в будущем водоеме размером 30*15 метров будут содержать и разводить редкие виды водоплавающих птиц. Сейчас на месте работает экскаватор, который роет 
15 мая 2019, 08:20
В российских кинотеатрах у посетителей смогут спрашивать паспорта

В российских кинотеатрах у посетителей смогут спрашивать паспорта

Госдума одобрила законопроект, который разрешает кассирам и контролерам в кинотеатрах спрашивать паспорт у посетителей. Документ придется показывать в том случае, если фильм идет с возрастной маркировкой "18 плюс", а у сотрудников возникли сомнения в том, что посетитель уже достиг этого 
19 апреля 2019, 07:59
В Самарском зоопарке появились на свет шесть детенышей канадских волков

В Самарском зоопарке появились на свет шесть детенышей канадских волков

В пятницу, 12 апреля, в Самарском зоопарке состоятся смотрины новорожденных детенышей канадских волков. У пары Малыша и Альфы родились шесть очаровательных щенков. Семья волков образовалась в прошлом году и 5 марта этого года впервые обзавелась потомством. 

- У волков, так 
3 апреля 2019, 12:52
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