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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
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5 июня 2019, 03:50
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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево
С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет …
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5 июня 2019, 01:53
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В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение
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3 июня 2019, 11:26
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В Самарском зоопарке вылупился первый птенец у лебедей-шипунов
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31 мая 2019, 11:26
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«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом
На днях Самара «превратилась» в Дикий Запад: по словам очевидцев, местная жительница достала оружие и даже пыталась его применить. Это произошло в 23:20 29 мая на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой. Как рассказала жительница столицы 63-го региона Екатерина Яндукова, …
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31 мая 2019, 08:41
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Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
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29 мая 2019, 02:14
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика
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22 мая 2019, 03:09
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Ботанический сад в Самаре откроется совсем скоро
В ближайшее время в Самаре после реконструкции откроется Ботанический сад. Такое решение было принято на рабочем совещании руководства Самарского национального исследовательского университета имени Королева, говорится на сайте вуза. «Будут определены границы территории, открытые для посещения в рабочие дни и часы. …
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21 мая 2019, 08:23
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Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят
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15 мая 2019, 07:35
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Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц
Стартовало строительство нового крупного объекта в питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный в Кинельском районе. Как сообщили в учреждении, в будущем водоеме размером 30*15 метров будут содержать и разводить редкие виды водоплавающих птиц. Сейчас на месте работает экскаватор, который роет …
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15 мая 2019, 08:20
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В российских кинотеатрах у посетителей смогут спрашивать паспорта
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19 апреля 2019, 07:59
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В Самарском зоопарке появились на свет шесть детенышей канадских волков
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3 апреля 2019, 12:52
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