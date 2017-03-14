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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
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«Едем сегодня по Стара-Загоре в сторону кольца Кирова, смотрим - пробка. Проезжаем и видим, как упала часть строительного крана. Сам 

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В социальных сетях появились фотографии обрушившегося дома, расположенного на проспекте Кирова, около ТЦ «Вива Лэнд». В здании под номером 155, по словам местных жителей, давно никто не живет, дом расселен. Момент обрушения 8 марта зафиксировал один из автомобилистов на камеру 
10 марта 2017, 10:17
В Самаре на опасном месте 20 водителей пробили колеса, есть видео

В Самаре на опасном месте 20 водителей пробили колеса, есть видео

Более 20 самарских водителей пробили колеса, переезжая трамвайные пути на пересечении улиц Промышленности и Гагарина. Ширина разрезов на каждом колесе составила около 5 см. По словам пострадавших, все инциденты произошли в понедельник, 6 марта. В сети появилось видео с места 
7 марта 2017, 03:00
В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке

В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке

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6 марта 2017, 05:09
Этнопарк в Самаре откроют в мае 2018 года

Этнопарк в Самаре откроют в мае 2018 года

Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" в микрорайоне "Волгарь" планируют открыть к маю 2018 года. Об этом во вторник на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным рассказал основатель группы компаний «Амонд» Ростислав Хугаев. Комплекс позволит жителям и гостям Самары узнать о традициях, 

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В блогах: скейт-парк в Струковском

В блогах: скейт-парк в Струковском

Блогер Андрей Седогин рассказывает про "туманные перспективы скейт-парка в Струковском парке". "Долгие годы Струкачи были центром притяжения для экстремалов всех мастей. Именно здесь появился первый полноценный скейт-парк в Самаре. До сих пор он одновременно являлся единственной универсальной площадкой для 
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Появился проект парка искусств в Стройкерамике

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В микрорайоне «Волгарь» построят дороги за 234 млн рублей

В микрорайоне «Волгарь» построят дороги за 234 млн рублей

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В озере на Металлурге выловили гигантского сома с южноамериканской рыбой в пасти

В среду, 21 сентября, в парке имени 50-летия Октября на Металлурге в озере выловили гигантского сома с чудо-рыбой в пасти, сообщает портал «ПроГород-Самара». Крупную рыбу в воде заметили сотрудники парка. Гиганта достали. Это оказался мертвый сом весом примерно 15 килограммов. 

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В субботу в губернии отметят День народов и национальных культур Самарского края

В субботу в губернии отметят День народов и национальных культур Самарского края

Центральной площадкой праздника станет жилой микрорайон Волгарь. Там высажена Аллея дружбы народов и под таким же названием создается этнографический парк, открытие которого запланировано на 2018 год. В рамках субботнего праздника гостей ждет разнообразная программа.
Официальное открытие мероприятия в час, но 

8 сентября 2016, 06:16
В Самаре 1 сентября открылись две новые школы для 2700 детей

В Самаре 1 сентября открылись две новые школы для 2700 детей

В День знаний, 1 сентября, в Самаре открылись две новые общеобразовательные школы. В микрорайоне Крутые Ключи начала работать школа №7 имени Михаила Калашникова. В ней смогут учиться 2000 ребят. Сформировано 15 первых классов. Это рекорд среди самарских школ. В здании 
2 сентября 2016, 11:14
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