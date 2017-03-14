В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы планируют в начале следующего, перед ЧМ-2018.
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В Самаре строительный кран рухнул на улицу Стара-Загора, есть видео
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14 марта 2017, 07:27
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В Самаре демонтируют незаконные киоски около вокзала и автостанции «Аврора»
В Самаре демонтируют незаконные киоски, которые располагаются около железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора». Такие меры будут предприняты в рамках благоустройства гостевых маршрутов кЧМ-2018, сообщает мэрия. Ларьки, установленные легально, чиновники пообещали облагородить. Напомним, борьба с киосками в Самаре стартовала почти 4 …
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13 марта 2017, 05:29
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Подрядчика строительства трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена» пока не нашли
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13 марта 2017, 04:36
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На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках
В Самаре на железнодорожном вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках. Город выполнит требование ФИФА о единой системе информирования пассажиров. Двуязычные сообщения будут распространяться не только на международные поезда, но и на внутрироссийские и электрички. Запуск голосового оповещения …
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13 марта 2017, 02:26
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В Самаре в 2017 году особое внимание уделят ремонту дорог в старом центре
Отремонтируют Полевую, Красноармейскую, Максима Горького, Молодогвардейскую, Чапаевскую, Галактионовскую и другие улицы, по которым проходят гостевые маршруты ЧМ-2018. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, по 9 объектам из 51 торги уже прошли. Запланирован ремонт путепровода на улице Авроры и …
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10 марта 2017, 08:16
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В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео
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10 марта 2017, 10:17
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В Самаре на опасном месте 20 водителей пробили колеса, есть видео
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7 марта 2017, 03:00
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В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке
Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом …
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6 марта 2017, 05:09
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Этнопарк в Самаре откроют в мае 2018 года
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11 января 2017, 11:33
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В блогах: скейт-парк в Струковском
Блогер Андрей Седогин рассказывает про "туманные перспективы скейт-парка в Струковском парке". "Долгие годы Струкачи были центром притяжения для экстремалов всех мастей. Именно здесь появился первый полноценный скейт-парк в Самаре. До сих пор он одновременно являлся единственной универсальной площадкой для …
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23 декабря 2016, 11:01
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Появился проект парка искусств в Стройкерамике
Блогер Жанна Скокова рассказала, что "в самарском поселке Стройкерамика предлагают создать парк искусств": "Он станет площадкой для диалога всех видов творчества. Планировка парка - геометрическая. Все тропинки - прямые, без извилистых переходов. Гуляя по дорожкам между деревьями, можно будет …
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1 декабря 2016, 04:13
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В микрорайоне «Волгарь» построят дороги за 234 млн рублей
Компания «Амонд» за 234 млн рублей займется строительством автодорог в самарском жилом комплексе «Волгарь». Результаты торгов, проводимых по заказу гордепартамента градостроительства, опубликованы на портале госзакупок. ООО «Амонд», аффилированное известному бизнесмену Ростиславу Хугаеву, оказалось единственным участником аукциона. Согласно техзаданию, подрядчик к …
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11 октября 2016, 05:07
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В озере на Металлурге выловили гигантского сома с южноамериканской рыбой в пасти
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23 сентября 2016, 03:13
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В субботу в губернии отметят День народов и национальных культур Самарского края
Центральной площадкой праздника станет жилой микрорайон Волгарь. Там высажена Аллея дружбы народов и под таким же названием создается этнографический парк, открытие которого запланировано на 2018 год. В рамках субботнего праздника гостей ждет разнообразная программа.
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8 сентября 2016, 06:16
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В Самаре 1 сентября открылись две новые школы для 2700 детей
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2 сентября 2016, 11:14