В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками В правительстве Самарской области прокомментировали скандал, разгоревшийся вокруг якобы просроченных новогодних подарков. Напомним, родители новокуйбышевских школьников сообщили об этом в одной из социальных сетей, отметив, что срок годности сладостей датирован 15 … В правительстве Самарской области прокомментировали скандал, разгоревшийся вокруг якобы просроченных новогодних подарков. Напомним, родители новокуйбышевских школьников сообщили об этом в одной из социальных сетей, отметив, что срок годности сладостей датирован 15