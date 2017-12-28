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В Самаре назначен новый глава пресс-службы губернатора
В правительстве Самарской области определились, кто в ближайшее время будет возглавлять пресс-службу главы региона. Вместо Ильи Чернышова на пост руководителя департамента информационной политики администрации губернатора назначен 26-летний Тихон Макаров. Ранее он работал в администрации Одинцовского района Московской области заместителем начальника …
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19 декабря 2017, 11:09
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В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками
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14 декабря 2017, 05:54
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Самарским семьям изменят размер доплаты за третьего и последующего ребенка
В эти минуты проходит заседание правительства Самарской области. На повестке дня несколько вопросов, в том числе ряд принципиальных. В частности, будет установлена величина среднедушевого дохода в Самарской области для осуществления ежемесячной денежной доплаты на третьего и последующего ребенка. Кроме того, …
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13 декабря 2017, 11:17
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Проректор Самарского университета перешел в «белый дом»
Политическая рокировка. Виктор Кузнецов, освободивший место проректора самарского объединенного вуза бывшему вице-губернатору Дмитрию Овчинникову, будет работать в региональном правительстве заместителем руководителя администрации губернатора. После увольнения Овчинникова эту структуру временно возглавляет глава департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий …
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20 ноября 2017, 01:51
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В состав новой Общественной палаты Самарской области войдет Виктор Сойфер
Виктор Сойфер войдет в состав новой Общественной палаты Самарской области, процесс формирования которой сейчас уже идет. Таким образом, он принял предложение врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. После того, как общественная организация будет до конца укомплектована, ее члены выберут председателя. …
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10 октября 2017, 09:51
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Нуждающиеся жители региона получат дополнительную поддержку от властей
Проблемы льготополучателей в связи с изменением порядка начисления соцвыплат были затронуты на совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин с министром управления финансами Сергеем Кандеевым и министром социально-демографической и семейной политики Мариной Антимоновой. Уже в апреле компенсации за жилищно-коммунальные услуги будут …
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18 апреля 2017, 02:35
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В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат
В Самарской области в связи с новогодними праздниками досрочно произведут часть социальных выплат, сообщает региональное министерство социально-демографической и семейной политики.
С 26 декабря по 30 декабря перечисляются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 28 декабря переведены ежемесячные доплаты к январским …
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29 декабря 2016, 04:52