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Материалы по теме:

Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре

Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело за попытку изнасилования женщины. Инцидент произошел 2 апреля в одном из секс-шопов на проспекте Металлургов. Около 18:00 на посетительницу магазина для взрослых неожиданно напал мужчина и попытался ее изнасиловать.

На данный момент известно, что 
12 апреля 2018, 09:04
Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе

Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе

К полицейским поступила информация о том, что на территории Борского района идет незаконная вырубка леса. Прибывшие на место преступления правоохранители изъяли следы обуви. Позже выяснилось, что к рубке леса может быть причастен 63-летний житель одного из окрестных сел.

По информации ГУ 

11 апреля 2018, 12:01
Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Жестокое убийство раскрыли полицейские в Шигонском районе. Трагедия произошла в селе Старый Тукшум. На месте сгоревшего дома там были обнаружены два трупа: хозяина дома и его соседа. Один из погибших имел все признаки насильственной смерти.

Правоохранители выяснили, что незадолго до преступления 

11 апреля 2018, 11:00
Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

В Жигулевске раскрыто ограбление табачного киоска. Преступление произошло в конце марта. Неизвестный злоумышленник взломал рольставни на входе в торговую точку, а потом открыл замок. Добычей преступника стали 13 тысяч рублей и 8 пачек сигарет.

Под подозрения попала бывшая 25-летняя работница киоска. 

11 апреля 2018, 09:37
Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти

Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы «Почты России» - начальника отделения почтовой связи поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». Ей вменяют  «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» (часть третья статьи 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, она 

9 апреля 2018, 11:11
Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Тольяттинские полицейские разыскивают мошенника. Он «работает» в местных салонах связи, действуя по одной и той же схеме. Злоумышленник приходит в торговые точки, держа в руках буклет, к которому прикреплен муляж мобильного телефона. Он подходит к консультантам под видом того, что 

30 марта 2018, 09:08
Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары

Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары

В Самаре полицейские раскрыли мошенничество в сфере интернет-торговли. Подозреваемый – 19-летний житель Самары. По данным силовиков, он разместил в интернете объявление о продаже металлоискателя и, получив за него деньги, отправил покупателю кашу с углем.

Полицейские установили, что приложенное к объявлению фото 

23 марта 2018, 12:13
В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

Новокуйбышевские полицейские расследуют уголовное дело против местного жителя. Он обвиняется в изготовлении фальшивых платежных карт. По версии следствия, с их помощью злоумышленник перевел на счета подставных лиц 900 тысяч рублей из организации, в которой он работал.

По данному факту возбуждено уголовное 

22 марта 2018, 10:32
Появился новый график начисления соцвыплат в Самарской области

Появился новый график начисления соцвыплат в Самарской области

Правительство Самарской области опубликовало новый график предоставления социальных выплат в новогодние и праздничные дни с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. 26 декабря была досрочно перечислена ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий, а также членам семей 
28 декабря 2017, 11:25
В состав новой Общественной палаты Самарской области войдет Виктор Сойфер

В состав новой Общественной палаты Самарской области войдет Виктор Сойфер

Виктор Сойфер войдет в состав новой Общественной палаты Самарской области, процесс формирования которой сейчас уже идет. Таким образом, он принял предложение врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. После того, как общественная организация будет до конца укомплектована, ее члены выберут председателя. 

10 октября 2017, 09:51
Нуждающиеся жители региона получат дополнительную поддержку от властей

Нуждающиеся жители региона получат дополнительную поддержку от властей

Проблемы льготополучателей в связи с изменением порядка начисления соцвыплат были затронуты на совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин с министром управления финансами Сергеем Кандеевым и министром социально-демографической и семейной политики Мариной Антимоновой. Уже в апреле компенсации за жилищно-коммунальные услуги будут 

18 апреля 2017, 02:35
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