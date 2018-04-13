Уголовное дело возбуждено на жительницу Сергиевского района. Женщину подозревают в мошенничестве с социальными выплатами.
Предполагаемая злоумышленница предоставила в органы соцзащиты справки о своей зарплате и доходах супруга. У работников госорганов никаких вопросов не возникло и документы они приняли. Мошенничество вскрылось спустя время после проверки правоохранителей. Оказалось, что женщина сама заполнила справку о доходах мужа. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что за год женщина путем обмана получила денежное пособие на сумму более 17 000 рублей.
Женщина в преступлении созналась. Она пояснила, что умысел на преступление у нее возник после прочтения в газете информации о возможности получения компенсации за коммунальные услуги определенной категории граждан. В настощее время расследование продолжается, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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