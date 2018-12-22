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Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря
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19 декабря 2018, 05:03
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В Чапаевске открылся Дворец спорта с искусственным льдом
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28 августа 2018, 03:21
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Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре
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5 июня 2018, 11:41
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В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького
На видеохостинге YouTube выложили ролик, снятый на днях в сызранском парке имени Горького с помощью селфи-палки. В 2-минутном видео малолетний ребенок (на виде ему около 10 лет) успевает несколько раз скатиться на «ватрушке» с различных по высоте горок, в …
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5 января 2018, 04:49
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В Самарской области пострадал подросток, который покатался на “прицепе” у машины
Вчера, 2 января, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 14-летний подросток прицепился к автомобилю, чтобы покататься на тюбинге, передает областное ГУ МВД.
По предварительным сведениям сотрудников полиции, автомобилем Fiat управлял 21-летний водитель. Он и осуществлял …
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3 января 2018, 04:39
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В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным
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29 декабря 2017, 09:19
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В блогах: в Самаре на набережной залили каток
Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной …
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22 декабря 2017, 07:07
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На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке
Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным …
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19 января 2017, 11:56