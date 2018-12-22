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Материалы по теме:

Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

В субботу, 22 декабря, в областной столице откроется очередная ледовая площадка -  каток на набережной Волги в районе бассейна ЦСКА ВВС.  Праздник начнется в 14:00. Для гостей приготовили конкурсы и подарки, запланирована встреча с Дедом Морозом, спортивные соревнования, а также 
19 декабря 2018, 05:03
В Чапаевске открылся Дворец спорта с искусственным льдом

В Чапаевске открылся Дворец спорта с искусственным льдом

В понедельник, 27 августа, в Чапаевске открылся новый Ледовый дворец с искусственным льдом «Старт». Раньше ребята могли тренироваться только зимой на двух хоккейных коробках, а теперь шлифовать свои навыки они смогут в любое время года. В подарок хоккеистам из Чапаевска 
28 августа 2018, 03:21
Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

В Самаре в торговом центре «Мега» закроют ледовый каток. Информация об этом появилась в «Твиттере». Горожане выразили беспокойство, что местных детей лишают места для массовых тренировок по фигурному катанию. Вместо катка в ТЦ оборудуют зону для просмотра трансляции с ЧМ-2018: 
5 июня 2018, 11:41
В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького

В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького

На видеохостинге YouTube выложили ролик, снятый на днях в сызранском парке имени Горького с помощью селфи-палки. В 2-минутном видео малолетний ребенок (на виде ему около 10 лет) успевает несколько раз скатиться на «ватрушке» с различных по высоте горок, в 
5 января 2018, 04:49
В Самарской области пострадал подросток, который покатался на “прицепе” у машины

В Самарской области пострадал подросток, который покатался на “прицепе” у машины

Вчера, 2 января, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 14-летний подросток прицепился к автомобилю, чтобы покататься на тюбинге, передает областное ГУ МВД.
 
По предварительным сведениям сотрудников полиции, автомобилем Fiat управлял 21-летний водитель. Он и осуществлял 
3 января 2018, 04:39
В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным

В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным

Катание с горки, установленной на площади Куйбышева в Самаре, сделали полностью бесплатным. Не только в новогоднюю ночь, но и на весь период работы – с 31 декабря 2017 года до первого марта 2018-го. Вход на аттракцион будет доступен с десяти 
29 декабря 2017, 09:19
В блогах: в Самаре на набережной залили каток

В блогах: в Самаре на набережной залили каток

Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной 
22 декабря 2017, 07:07
На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке

На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке

Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным 

19 января 2017, 11:56
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