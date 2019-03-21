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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В среду, 20 марта, произошла авария с пострадавшими в Чапаевске. В 21:57 21-летний водитель ехал на ВАЗ 211440 по улице Ленина в направлении Сазонова. По предварительной версии полицейских, автомобилист по пути сбил 58-летнего мужчину, который чистил железнодорожные рельсы. Пешеход получил 
21 марта 2019, 01:00
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству 
21 марта 2019, 12:21
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в 
21 марта 2019, 11:58
На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

В четверг, 21 марта, на нескольких улицах в областной столице могут возникнуть проблемы с холодной водой. Сегодня коммунальщики ведут работы на водоводе диаметром 600 мм, проходящем под улицей Мичурина. В связи с этим холодную воду перевели на пониженное давление. 
21 марта 2019, 11:30
В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага

В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага

В пятницу, 15 марта, с 21:00 будет закрыта для движения автомобилей проезжая часть на улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага - по направлению «в город» и одна полоса по направлению «из города». На этом участке коммунальщики будут вести аварийно-восстановительные работы 
15 марта 2019, 12:57
На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд

На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд

В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № 
15 марта 2019, 12:36
В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова

В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова

В областной столице изменилась схема движения автобуса № 12, который перевозит пассажиров от 15-го микрорайона до Авиационного завода. Сейчас коммунальщики ведут работы на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Елизарова, от улицы Свободы до проспекта Металлургов. По информации департамента транспорта Самары, 
14 марта 2019, 02:51
Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Оттепель и затяжные дожди продолжают подкидывать сюрпризы — в одном из классов общеобразовательной школы № 152 на улице Советской Армии с потолка капает вода, видимо протекает крыша. Видео водного потока горожане разместили в соцсетях. 
 
- Настоящий дождь, приходится подставлять ведра 
12 марта 2019, 12:09
В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой

В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой

В понедельник вечером, 11 марта, в областной столице изменили движение транспорта по улице Ново-Садовой. С 18:00 и до завершения работ частично перекрыто движение автомобилей по направлению в центр города. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, ограничения 
12 марта 2019, 07:54
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено. 
 
- В 17:30 были закончены сварочные работы. Поставлены две заплатки размерами 700*450 мм и 
5 марта 2019, 09:31
Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Ремонт на теплотрассе на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе в Самаре рассчитывают закончить в 23:00 вторника, 5 марта. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, в 5:00 во вторник там произошел прорыв теплотрассы диаметром 900 мм.
 
- Для 
5 марта 2019, 01:39
В Самаре на улице Садовой Audi Q5 выгорела дотла

В Самаре на улице Садовой Audi Q5 выгорела дотла

Сегодня, 26 августа, ночью на улице Садовой в Ленинском районе Самары случился пожар. Как пишут в группе «ДТП 163 Самара», там загорелся автомобиль Audi Q5. По информации регионального ГУ МЧС, вызов на пульт дежурного поступил в 3:36. На место ЧП 
26 августа 2017, 05:47
В центре Самары у «Калины» провалилось колесо под асфальт

В центре Самары у «Калины» провалилось колесо под асфальт

Вчера, 25 марта, в центре Самары произошел дорожный инцидент. Автомобиль «Калина» провалился колесом под слой асфальтового покрытия. Происшествие зафиксировали на улице Садовой в районе дома №191. Судя по фото, причиной провала стал прорыв подземной теплотрассы. Рядом с дорогой образовались две 
26 марта 2017, 01:11
В Самаре из-за пожара на Садовой эвакуировали 17 человек

В Самаре из-за пожара на Садовой эвакуировали 17 человек

Сегодня, 4 марта, в Самаре произошел пожар в жилом доме на улице Садовой. К месту ЧП было направлено 26 пожарных и пять единиц техники. Загорелось перекрытие между первым и вторым этажом. Была проведена эвакуация, на улицу вывели 17 человек.
4 марта 2016, 11:17
Новости блогов: в Самаре утрачен дом с куполом на балконе

Новости блогов: в Самаре утрачен дом с куполом на балконе

Блогер Нина Дюкова рассказала, что Самара навсегда утратила уникальный двухэтажный деревянный "дом с куполом на балконе" на улице Садовой, 202. "Он был единственным в нашем городе образцом. Безымянный плотник, водрузив купол на балкон столь скромного дома, исходил, очевидно, из того, 
26 февраля 2015, 04:47
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