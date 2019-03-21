Новости блогов: в Самаре утрачен дом с куполом на балконе Блогер Нина Дюкова рассказала, что Самара навсегда утратила уникальный двухэтажный деревянный "дом с куполом на балконе" на улице Садовой, 202. "Он был единственным в нашем городе образцом. Безымянный плотник, водрузив купол на балкон столь скромного дома, исходил, очевидно, из того, …