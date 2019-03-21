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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
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21 марта 2019, 01:36
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В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы
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21 марта 2019, 01:00
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Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской
На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству …
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21 марта 2019, 12:21
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Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды
Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в …
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21 марта 2019, 11:58
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На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой
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21 марта 2019, 11:30
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В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага
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15 марта 2019, 12:57
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На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд
В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № …
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15 марта 2019, 12:36
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В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова
В областной столице изменилась схема движения автобуса № 12, который перевозит пассажиров от 15-го микрорайона до Авиационного завода. Сейчас коммунальщики ведут работы на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Елизарова, от улицы Свободы до проспекта Металлургов. По информации департамента транспорта Самары, …
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14 марта 2019, 02:51
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Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша
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12 марта 2019, 12:09
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В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой
В понедельник вечером, 11 марта, в областной столице изменили движение транспорта по улице Ново-Садовой. С 18:00 и до завершения работ частично перекрыто движение автомобилей по направлению в центр города. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, ограничения …
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12 марта 2019, 07:54
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В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова
В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено.
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5 марта 2019, 09:31
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Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером
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5 марта 2019, 01:39
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В Самаре на улице Садовой Audi Q5 выгорела дотла
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26 августа 2017, 05:47
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В центре Самары у «Калины» провалилось колесо под асфальт
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26 марта 2017, 01:11
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В Самаре из-за пожара на Садовой эвакуировали 17 человек
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4 марта 2016, 11:17
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Новости блогов: в Самаре утрачен дом с куполом на балконе
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26 февраля 2015, 04:47
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