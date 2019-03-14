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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
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Материалы по теме:

«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

Полицейские узнали, что 44-летний житель Пестравского района может быть причастен к обороту наркотиков. Силовики задержали подозреваемого у него на работе. Во время разговора мужчина внезапно упал, у него начались судороги. На место вызвали врачей, которые обследовали пациента и объяснили, что 
14 марта 2019, 05:14
Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не 
14 марта 2019, 04:30
Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в губернии вскроются в конце этого месяца, примерно с 26 марта по 10 апреля - такой прогноз озвучили специалисты в четверг, 14 марта, на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. На сегодняшний день на них сохраняется 
14 марта 2019, 04:33
Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки

Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки

Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам 
14 марта 2019, 03:48
«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

В среду, 13 марта, на трассе в Пестравском районе Самарской области произошла смертельная авария. В 20:30 56-летний водитель ехал на грузовике Volvo с полуприцепом-самосвалом по автодороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в направлении Саратова. По пути шофер сбил 
14 марта 2019, 03:07
В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства 
13 марта 2019, 05:27
В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на № 66 по улице Ивана Булкина в областной столице под тяжестью снега просела крыша. По словам жильцов, у пенсионерки, живущей на пятом этаже, отключилось электричество. Самарцы уверяют, что обращались в аварийные службы, к коммунальщикам, но неоднократные жалобы 
13 марта 2019, 02:49
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
 
- Улица Молодогвардейская, 94, чрезвычайная ситуация, 
13 марта 2019, 01:56
Самарец судится с теплоэнергетиками из-за коммунальной аварии на Ташкентской

Самарец судится с теплоэнергетиками из-за коммунальной аварии на Ташкентской

В Кировском районном суде началось рассмотрение иска самарца Александра Киянского к «Предприятию тепловых сетей». Истец требует взыскать с компании 50 тысяч рублей на возмещение морального вреда, причиненного коммунальной аварией, произошедшей на улице Ташкентской 22 января. Напомним, она стала одной 
13 марта 2019, 12:31
Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне

Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне

В Самаре продолжается реконструкция Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, на дороге положили только два слоя покрытия, верхний слой 
12 марта 2019, 08:59
В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

Кровли домов в Самаре, которые пострадали после обильных снегопадов, обещают восстановить в течение месяца. Такие сроки были озвучены на совещании в мэрии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Напомним, что этой зимой из-за несвоевременной расчистки крыш от снега в областной 
11 марта 2019, 07:57
«Паниковский» заиграет новыми красками: в Самаре обновят подсветку монумента на площади Славы

«Паниковский» заиграет новыми красками: в Самаре обновят подсветку монумента на площади Славы

Стало известно, что в ближайшем будущем обновится подсветка памятника в честь рабочих авиационной промышленности, который чаще всего горожане называют «Паниковский с гусем». Одна из жительниц Самары посетовала в Твиттере, что подсветка на символе города могла бы быть поинтереснее. По 
11 марта 2019, 01:09
В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что 
5 марта 2019, 04:36
В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы

В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы

В конце марта планируется запустить новый автобусный маршрут от «Кошелев Парка» к стадиону «Самара Арена». Маршрут пройдет через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона «Самара Арена», где можно будет пересесть на 
20 февраля 2019, 08:19
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
В Токио тестируют беспилотные автобусы

В Токио тестируют беспилотные автобусы

В Токио приступили к тестированию беспилотных автобусов. Их планируется использовать во время Олимпиады, которая пройдет в японской столице в 2020 году.

Эксперимент был запущен на прошлой неделе. Автобус курсирует в токийском аэропорту между двумя терминалами. Машины принимают до 10 
23 января 2019, 03:35
В Самаре на 1-й и 67-й маршруты выйдут 4 дополнительные автобуса

В Самаре на 1-й и 67-й маршруты выйдут 4 дополнительные автобуса

Новые ЛиАЗы начнут курсировать по городу уже с понедельника, информирует перевозчик. Интервалы движения на 67 маршруте будут уменьшены и составят 4-7 минут; а на 1 маршруте - 11-16 минут. Это касается остановок Красная Глинка и Крутые Ключи, отмечают в компании.
13 января 2019, 04:51
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