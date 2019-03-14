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«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны
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14 марта 2019, 05:14
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Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего
Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не …
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14 марта 2019, 04:30
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Реки в Самарской области вскроются после 26 марта
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14 марта 2019, 04:33
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Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки
Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам …
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14 марта 2019, 03:48
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«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода
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14 марта 2019, 03:07
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В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей
Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства …
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13 марта 2019, 05:27
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В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
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13 марта 2019, 02:49
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской
В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
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13 марта 2019, 01:56
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Самарец судится с теплоэнергетиками из-за коммунальной аварии на Ташкентской
В Кировском районном суде началось рассмотрение иска самарца Александра Киянского к «Предприятию тепловых сетей». Истец требует взыскать с компании 50 тысяч рублей на возмещение морального вреда, причиненного коммунальной аварией, произошедшей на улице Ташкентской 22 января. Напомним, она стала одной …
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13 марта 2019, 12:31
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Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне
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12 марта 2019, 08:59
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В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега
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11 марта 2019, 07:57
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«Паниковский» заиграет новыми красками: в Самаре обновят подсветку монумента на площади Славы
Стало известно, что в ближайшем будущем обновится подсветка памятника в честь рабочих авиационной промышленности, который чаще всего горожане называют «Паниковский с гусем». Одна из жительниц Самары посетовала в Твиттере, что подсветка на символе города могла бы быть поинтереснее. По …
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11 марта 2019, 01:09
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В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского
В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что …
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5 марта 2019, 04:36
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В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы
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20 февраля 2019, 08:19
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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В Токио тестируют беспилотные автобусы
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23 января 2019, 03:35
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В Самаре на 1-й и 67-й маршруты выйдут 4 дополнительные автобуса
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13 января 2019, 04:51
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