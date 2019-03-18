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В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией

В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией

В понедельник, 18 марта, в Самарской области пройдет общественная акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию пятилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Каждый желающий может написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом 
18 марта 2019, 04:50
21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

В четверг, 21 марта, в Самаре включат электросирены и сиренно-речевые установки на крышах жилых и административных зданий. Сделать это планируется с 10:00 до 10:05 по местному времени. Как сообщили в самарской мэрии, на этот день запланировали проверку региональной автоматизированной системы 
18 марта 2019, 05:41
В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге

В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге

В понедельник, 18 марта, в Ставропольском районе ребенка унесло на льдине. 12-летний мальчик играл в Волжском заливе в Яблоневом Овраге и оказался в смертельно опасной ситуации: лед тронулся и школьник очутился на льдине на середине реки, далеко от берега. На 
18 марта 2019, 04:34
Подробности страшной аварии на Южном шоссе

Подробности страшной аварии на Южном шоссе

Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла накануне, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары. Напомним, что столкновение случилось утром, в 08:30. 63-летний мужчина двигался на автомобиле ВАЗ 21144 по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе. 
18 марта 2019, 04:11
В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В понедельник, 18 марта, оперативные службы выезжали в Советский район областной столицы. В 13:48 в школе № 76 на улице Мориса Тореза сработала пожарная сигнализация, на место отправились 54 человека, которые использовали 14 единиц техники. Как сообщили в ГУ МЧС 
18 марта 2019, 02:47
В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки

В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки

Житель областной столицы обратил внимание на необычную манеру вождения некоторых водителей муниципальных автобусов. Самарец Антон Черепок рассказал френдам в Фейсбуке, как шоферы муниципальных автобусов № 23 и № 47 устроили гонки. 

«№47 подрезает на кольце парка имени Гагарина так, 
18 марта 2019, 01:34
Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли

Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли

Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина 
18 марта 2019, 11:58
Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

В четверг вечером, 14 марта, в одной из самарских квартир случилось ЧП. В 18:15 стало известно о воспламенении газовоздушной смеси при приготовлении пищи в одной из квартир дома № 121 по Московскому шоссе. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской 
14 марта 2019, 08:47
В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

Неприятный случай произошел в Сызрани в среду, 13 марта. Пассажирский автобус начал отъезжать от остановки около драматического театра, но в этот момент одному из пассажиров зажало руку дверью. По словам очевидцев, девочка примерно 12-13 лет выходила через заднюю дверь транспортного 
14 марта 2019, 09:23
В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В среду, 13 марта, произошел пожар в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании в доме № 20 в 5 переулке поступил в 17:28. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения, то выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный частный дом на 
13 марта 2019, 07:50
В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла накануне в Большеглушицком районе. В 09:00 25-летний мужчина ехал на ВАЗ 2115 по трассе А-300 Самара - Большая Черниговка со стороны села Большая Глушица. Шофер не справился с управлением, и 
13 марта 2019, 05:06
Синоптики предупреждают: в Самаре сильная гололедица

Синоптики предупреждают: в Самаре сильная гололедица

Ежедневно в травмпункт больницы имени Пирогова поступает около 80 пациентов. 70% из них повреждения получают на улице, в том числе поскользнувшись на льду.
Специалисты травмпункта говорят, каждый день на гипсовые повязки уходит больше 15 килограммов гипса. Переломы диагностируются у каждого 

17 января 2017, 06:08
В полиции Сызрани задержанный с наркотиками украинец выпрыгнул из окна и сломал ноги

В полиции Сызрани задержанный с наркотиками украинец выпрыгнул из окна и сломал ноги

32-летний гражданин Украины, задержанный в Сызрани за хранение наркотиков, получил травму в отделе полиции. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 23 октября. По предварительным данным, задержанный, пытаясь скрыться от полицейских, 

25 октября 2016, 10:33
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