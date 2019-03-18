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В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией
В понедельник, 18 марта, в Самарской области пройдет общественная акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию пятилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Каждый желающий может написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом …
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18 марта 2019, 04:50
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21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС
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18 марта 2019, 05:41
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В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге
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18 марта 2019, 04:34
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Подробности страшной аварии на Южном шоссе
Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла накануне, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары. Напомним, что столкновение случилось утром, в 08:30. 63-летний мужчина двигался на автомобиле ВАЗ 21144 по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе. …
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18 марта 2019, 04:11
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В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек
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18 марта 2019, 02:47
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В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки
Житель областной столицы обратил внимание на необычную манеру вождения некоторых водителей муниципальных автобусов. Самарец Антон Черепок рассказал френдам в Фейсбуке, как шоферы муниципальных автобусов № 23 и № 47 устроили гонки.
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18 марта 2019, 01:34
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Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли
Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина …
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18 марта 2019, 11:58
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Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси
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14 марта 2019, 08:47
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В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью
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14 марта 2019, 09:23
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В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме
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13 марта 2019, 07:50
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В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека
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13 марта 2019, 05:06
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Синоптики предупреждают: в Самаре сильная гололедица
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17 января 2017, 06:08
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В полиции Сызрани задержанный с наркотиками украинец выпрыгнул из окна и сломал ноги
32-летний гражданин Украины, задержанный в Сызрани за хранение наркотиков, получил травму в отделе полиции. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Инцидент произошел утром в воскресенье, 23 октября. По предварительным данным, задержанный, пытаясь скрыться от полицейских, …
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25 октября 2016, 10:33
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