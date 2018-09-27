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В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель
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27 сентября 2018, 08:11
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В блогах: в Самаре памятник водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома
В Самаре памятник городскому водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома, об анекдотичной ситуации поведал на YouTube Валерий Ганиев. "Это не просто символично. Это, блин, закономерно. Или вы чего-то другого ожидали? - смеются в комментариях читатели. - Памятники должны …
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27 сентября 2018, 07:56
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В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по …
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27 сентября 2018, 07:46
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В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior
В двух торговых центрах областной столицы прошли проверки Самарской таможни и Управления экономической безопасности регионального МВД. Оказалось, что на прилавках ТРК «Московский» и «Юность» продавались одежда, обувь и сумки, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, …
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27 сентября 2018, 05:11
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В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг
На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно …
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26 сентября 2018, 11:52
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В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди
В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью …
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24 сентября 2018, 08:58
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В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков
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21 сентября 2018, 12:02
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Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе
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20 сентября 2018, 05:53