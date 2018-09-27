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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В четверг, 27 сентября, произошла страшная авария на 40 километре трассы «Урал - Муханово» в Кинельском районе области. В 13:55 по неизвестной причине водитель иномарки «Рено» выехал на встречную полосу, где его легковушка попала под КАМАЗ. Удар был настолько сильным, 
27 сентября 2018, 08:11
В блогах: в Самаре памятник водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома

В блогах: в Самаре памятник водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома

В Самаре памятник городскому водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома, об анекдотичной ситуации поведал на YouTube Валерий Ганиев. "Это не просто символично. Это, блин, закономерно. Или вы чего-то другого ожидали? - смеются в комментариях читатели. - Памятники должны 
27 сентября 2018, 07:56
В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по 
27 сентября 2018, 07:46
В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior

В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior

В двух торговых центрах областной столицы прошли проверки Самарской таможни и Управления экономической безопасности регионального МВД. Оказалось, что на прилавках ТРК «Московский» и «Юность» продавались одежда, обувь и сумки, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, 
27 сентября 2018, 05:11
В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно 
26 сентября 2018, 11:52
В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью 
24 сентября 2018, 08:58
В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков

В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков

В выходные в Самарской области сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме. Напомним, что в ночь на пятницу в регионе были заморозки на поверхности почвы 0, - 2. В субботу и воскресенье по 
21 сентября 2018, 12:02
Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе

Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе

В областной столице могут раньше привычного срока включить отопление. По словам председателя городской думы Алексея Дегтева, если пониженная температура будет держаться более трех дней, в  домах и социальных объектах отопление начнет работать с 25-27 сентября. Тема обсуждалась в четверг, 20 
20 сентября 2018, 05:53
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