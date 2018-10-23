2
49
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018

Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018

Фрезеровщик Михаил Воронцов из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018 в Будапеште и стал лучшим представителем РФ, за что также получил медаль «Best of Nation». Он выступил на чемпионате Европы по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Всего 
1 октября 2018, 10:37
Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018»

Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018»

В Самаре продлен срок сбора заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018». Сделано это в связи с многочисленными просьбами от учащихся вузов и ссузов. Заявки принимаются до 29 сентября по адресу проспект Ленина, 3 (Самарский Дом молодежи).

Стоит отметить, 

26 сентября 2018, 12:55
Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова

Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова

На сайте trkterra.ru завершился конкурс «Мисс Бикини», который проводила радиостанция DFM. В качестве претенденток на победу выступили почти три десятка красоток, приславших свои фотографии.

Голосование шло три недели. Борьба получилась жаркой. Особенно упорной она получилась между двумя главными претендентками 
31 августа 2018, 02:30
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
2-летнему мальчику стало плохо: В Курумоче экстренно сел самолет Анталья-Екатеринбург

2-летнему мальчику стало плохо: В Курумоче экстренно сел самолет Анталья-Екатеринбург

Куйбышевская транспортная прокуратура провела проверку по факту экстренной посадки самолета в самарском международном аэропорту «Курумоч» . Причиной стало плохое самочувствие пассажира.
 
Инцидент случился еще 22 мая. В 16:32 в аэропорту Курумоч экстренно приземлился самолет, следовавший по маршруту Анталья — 

24 мая 2018, 11:36
До 5 тысяч рублей штрафа: На парковке Курумоча полиция ловила лжеинвалидов

До 5 тысяч рублей штрафа: На парковке Курумоча полиция ловила лжеинвалидов

Поводом для проведения спецмероприятия послужили жалобы на то, что автомобилисты в аэропорту часто занимают на стоянке места, предназначенные для машин водителей с ограниченными возможностями здоровья.

На второй линии привокзальной площади аэропорта выделены бесплатные места для парковки спецтранспорта для лиц 
2 сентября 2017, 05:26
Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?

Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?

К началу зимы должна завершиться реконструкция дороги к аэропорту Курумоч. Напомним, работы там начались еще 2 года назад. При этом из 2 миллиардов 300 миллионов рублей, предназначенных на стройку, пока освоена лишь половина. Дорога в аэропорт сейчас готова на 65%. 

31 мая 2017, 05:17
На майские праздники из Самары улетели почти 60 тысяч человек

На майские праздники из Самары улетели почти 60 тысяч человек

С 1 по 9 мая аэропорт "Курумоч" обслужил почти 60 тысяч пассажиров. Это на 45 процентов больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба самарского аэроузла. Всего за майские праздники авиакомпании совершили 313 рейсов. Около 19 тысяч человек летали за границу. Причем 

11 мая 2017, 03:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх