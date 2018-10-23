С 1 по 9 мая аэропорт "Курумоч" обслужил почти 60 тысяч пассажиров. Это на 45 процентов больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба самарского аэроузла. Всего за майские праздники авиакомпании совершили 313 рейсов. Около 19 тысяч человек летали за границу. Причем …