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Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018
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1 октября 2018, 10:37
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Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018»
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26 сентября 2018, 12:55
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Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова
На сайте trkterra.ru завершился конкурс «Мисс Бикини», который проводила радиостанция DFM. В качестве претенденток на победу выступили почти три десятка красоток, приславших свои фотографии.
Голосование шло три недели. Борьба получилась жаркой. Особенно упорной она получилась между двумя главными претендентками …
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31 августа 2018, 02:30
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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2-летнему мальчику стало плохо: В Курумоче экстренно сел самолет Анталья-Екатеринбург
Куйбышевская транспортная прокуратура провела проверку по факту экстренной посадки самолета в самарском международном аэропорту «Курумоч» . Причиной стало плохое самочувствие пассажира.
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24 мая 2018, 11:36
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До 5 тысяч рублей штрафа: На парковке Курумоча полиция ловила лжеинвалидов
Поводом для проведения спецмероприятия послужили жалобы на то, что автомобилисты в аэропорту часто занимают на стоянке места, предназначенные для машин водителей с ограниченными возможностями здоровья.
На второй линии привокзальной площади аэропорта выделены бесплатные места для парковки спецтранспорта для лиц …
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2 сентября 2017, 05:26
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Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?
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31 мая 2017, 05:17
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На майские праздники из Самары улетели почти 60 тысяч человек
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11 мая 2017, 03:28