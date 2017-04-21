Метрополитены Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары провалили антитеррористическую проверку. Оперативники ФСБ под видом боевиков смогли спокойно заложить муляжи бомб в подземках, сообщают федеральные СМИ. Чекисты тестировали системы видеонаблюдения, рамки, рентгеновские установки и умение служб безопасности на местах выявлять потенциальных террористов. Итоги оказались удручающими: на многих станциях отсутствовали средства досмотра, а охранники или полицейские занимались чем угодно, но не поиском в толпе подозрительных личностей. Проверка проводилась совместно с инспекторами местных управлений Ространснадзора. Материалы по результатам рейдов направлены зампреду правительства Игорю Шувалову.
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В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ
Оперативниками ФСБ закрыт подпольный нефтезавод. Он действовал на территории промышленной площадки бывшего завода «Фосфор» в Тольятти.
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17 апреля 2017, 04:51
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В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей
В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков. В процессе операции «Анаконда» в населенном пункте Владимировка была досмотрена подозрительная машина марки Skoda с питерскими регистрационными знаками. В транспортном средстве нашли тайник с брикетами общей массой …
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13 апреля 2017, 02:34
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В Самаре схвачен украинский шпион
Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.
Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения …
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13 апреля 2017, 12:20
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Арестованным наркодилерам грозит от 15 лет до пожизненного
Оперативники арестовали двух активных участников преступной группировки, которые организовали производство и сбыт крупных партий амфетамина.
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12 апреля 2017, 11:39
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Военные и ОМОН проверяют самарское метро
Наряды полиции, которые дежурят в подземке, усилены военнослужащими, сотрудниками нацгвардии и ОМОНА.
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11 апреля 2017, 11:42
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Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет
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23 января 2017, 03:56
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В московском метро появятся брендированные поезда
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26 июня 2016, 08:40
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Поезд на автопилоте запустили в московском метро
Ранее этот состав проходил тестирование на Кольцевой линии. И вот, по сообщениям отечественных информагентств, он начал перевозку пассажиров. Как отмечается работниками транспортной службы, один такой состав возит пассажиров по кольцу. Машиниста в кабине нет, контроль со стороны специалиста осуществляется дистанционно. …
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18 февраля 2016, 11:33
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Неизвестный в метро уколол москвича шприцем с кровью, зараженной ВИЧ
О шокирующем происшествии на Замоскворецкой линии столичного метрополитена сообщили российские СМИ. Там мужчина угрожал местным жителям шприцем, в котором находилась красная жидкость, внешне напоминающая кровь. Гражданин уверял, что она заражена ВИЧ. Кроме того, возмутитель спокойствия говорил, что сам подвержен этому …
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18 января 2016, 04:38