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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ

В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ

Оперативниками ФСБ закрыт подпольный нефтезавод. Он действовал на территории промышленной площадки бывшего завода «Фосфор» в Тольятти.
По оценке специалистов Ростехнадзора, здесь могло перерабатываться до трех тысяч тонн нефти в месяц. Незаконная деятельность пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий управления Федеральной службы 

17 апреля 2017, 04:51
В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей

В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей

В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков. В процессе операции «Анаконда» в населенном пункте Владимировка была досмотрена подозрительная машина марки Skoda с питерскими регистрационными знаками. В транспортном средстве нашли тайник с брикетами общей массой 

13 апреля 2017, 02:34
В Самаре схвачен украинский шпион

В Самаре схвачен украинский шпион

Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.

Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения 

13 апреля 2017, 12:20
Арестованным наркодилерам грозит от 15 лет до пожизненного

Арестованным наркодилерам грозит от 15 лет до пожизненного

Оперативники арестовали двух активных участников преступной группировки, которые организовали производство и сбыт крупных партий амфетамина.
Мужчины 1975 и 1985 г.р. задержаны с поличным. Из незаконного оборота изъято более четверти килограмма психотропного вещества, химические реагенты и оборудование, которые использовались для производства 

12 апреля 2017, 11:39
Военные и ОМОН проверяют самарское метро

Военные и ОМОН проверяют самарское метро

Наряды полиции, которые дежурят в подземке, усилены военнослужащими, сотрудниками нацгвардии и ОМОНА.

Об этом губернатору Николаю Меркушкину на заседании областной антитеррористической комиссии сообщили представители силовых ведомств. Вопрос безопасности на транспорте стал особенно актуальным после взрыва в питерском метро, который унёс жизни 

11 апреля 2017, 11:42
Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет

Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет

В этом году должны завершить работы на отрезке от Первомайской до Полевой. На это из федерального и областного бюджетов выделят в общей сложности 741 миллион рублей. Эти деньги, вероятнее всего, будет осваивать компания "ВолгаТрансСтрой", которую связывают с известным губернским бизнесменом 

23 января 2017, 03:56
В московском метро появятся брендированные поезда

В московском метро появятся брендированные поезда

В московском метрополитене появятся брендированные поезда уже в середине июля. Выбор компании, которая получит право на размещение рекламы, будет происходить в форме аукциона. Об этом сообщил Дмитрий Пегов, начальник московского метро.
Стало известно, что этим летом в Москве впервые брендируют 

26 июня 2016, 08:40
Поезд на автопилоте запустили в московском метро

Поезд на автопилоте запустили в московском метро

Ранее этот состав проходил тестирование на Кольцевой линии. И вот, по сообщениям отечественных информагентств, он начал перевозку пассажиров. Как отмечается работниками транспортной службы, один такой состав возит пассажиров по кольцу. Машиниста в кабине нет, контроль со стороны специалиста осуществляется дистанционно. 
18 февраля 2016, 11:33
Неизвестный в метро уколол москвича шприцем с кровью, зараженной ВИЧ

Неизвестный в метро уколол москвича шприцем с кровью, зараженной ВИЧ

О шокирующем происшествии на Замоскворецкой линии столичного метрополитена сообщили российские СМИ. Там мужчина угрожал местным жителям шприцем, в котором находилась красная жидкость, внешне напоминающая кровь. Гражданин уверял, что она заражена ВИЧ. Кроме того, возмутитель спокойствия говорил, что сам подвержен этому 
18 января 2016, 04:38
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