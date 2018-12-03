«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара Вечером во дворе нескольких домов по улице Победы в областной столице произошло нападение на 34-летнего мужчину. Оказалось, что он поссорился с одним из посетителей местного бара.



Пьяные мужчины вышли «побеседовать» в ближайший двор. Во время потасовки один из них …