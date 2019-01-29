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В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные
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29 января 2019, 08:36
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В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери
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29 января 2019, 03:11
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В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал
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29 января 2019, 02:27
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В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака
В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а …
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29 января 2019, 12:29
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Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд
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28 января 2019, 09:46
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Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги
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28 января 2019, 03:31
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Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет
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25 января 2019, 02:41
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"Московский" пытаются признать банкротом
ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые …
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24 января 2019, 09:33
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До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7
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22 января 2019, 12:43
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В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"
В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок …
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16 января 2019, 05:44
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В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта
Городские власти Тольятти решили убрать отдельные полосы для движения маршрутных транспортных средств - автобусов на улицах Свердлова, Юбилейной, Борковской, на проспектах Степана Разина и Московском. С четверга, 10 января, сотрудники «Центра организации дорожного движения городского округа Тольятти» начали демонтаж соответствующих …
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11 января 2019, 10:49
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Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь
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27 декабря 2018, 11:49
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