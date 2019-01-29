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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные

В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные

В этот вторник сразу в 10 больниц Самары поступили письма о минировании зданий, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Пока достоверно известно, что в это число попали дорожная клиническая больница на Агибалова и  больница им. Середавина. Их персонал и 
29 января 2019, 08:36
В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери

В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери

Перед судом в Жигулевске предстанет 26-летний парень, которого подозревают в нападении на родственников. По версии следствия, 10 августа мужчина поссорился со своими родственникам из-за торговли на рынке. Из карабина «Сайга-12 С» 12 калибра он выстрелил в бедра двух своих родственников, 
29 января 2019, 03:11
В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал

В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал

Полицейские ищут в Сызрани водителя, который сбил человека и скрылся, не попытавшись помочь пострадавшему. Врачи больницы, к которым пациентку привезла бригада скорой помощи, сообщили о ДТП правоохранителям. Авария произошла в девять часов утра в понедельник, 28 января. Водитель на автомобиле 
29 января 2019, 02:27
В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака

В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака

В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а 
29 января 2019, 12:29
Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

В России пятый год подряд падают реальные доходы населения. По итогам 2018-го они снизились на 0,2 процента, говорится в отчете Росстата. В новейшей постсоветской истории страны еще не было такого долгого снижения, даже в так называемые лихие 90-е. Тогда было 
28 января 2019, 09:46
Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Любитель легкой наживы из Сызрани получил проблемы с законом. История произошла на днях в одном из городских супермаркетов. Женщина подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Внезапно ей стало плохо и она ушла. Уже дома потерпевшая прочитала в телефоне СМС о 

28 января 2019, 03:31
Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет

Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет

Жителям Самары, которые остались без отопления из-за крупной коммунальной аварии в Кировском районе, произведут перерасчет. Они получат квитанции с пересчитанной суммой — дни простоя вычтут по поручению министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова.

- Руководство ПАО «Т Плюс» 
25 января 2019, 02:41

"Московский" пытаются признать банкротом

ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые 
24 января 2019, 09:33
До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7

До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7

Самарцам будет проще добраться до нового стадиона. В будни до «Самара Арены» пустят трамвай № 7. Новость озвучил городской департамент транспорта.

- Трамвай № 14 действует по временной схеме. В будние дни до Арены сейчас планируется движение трамвая № 7. 
22 января 2019, 12:43
В блогах: На остановках Самары

В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок 
16 января 2019, 05:44
В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта

В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта

Городские власти Тольятти решили убрать отдельные полосы для движения маршрутных транспортных средств - автобусов на улицах Свердлова, Юбилейной, Борковской, на проспектах Степана Разина и Московском. С четверга, 10 января, сотрудники «Центра организации дорожного движения городского округа Тольятти» начали демонтаж соответствующих 
11 января 2019, 10:49
Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь

Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь

Стало известно, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года городской общественный транспорт будет работать по продленному графику: 

- до 3:00 будут курсировать трамваи маршрутов № 5, 20, 11, 12, троллейбусы № 7, 13 и автобусы 
27 декабря 2018, 11:49
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