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Водитель скончался на месте: В Тольятти столкнулись Nissan и Priora
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6 мая 2018, 02:39
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Мотоциклист разбился насмерть после удара о дерево под селом Заборовка
В Самарской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Сегодня, 6 мая, утром неподалеку от села Заборовка Сызранского района разбился мотоциклист.
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6 мая 2018, 01:55
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Niva и Гранта столкнулись на дамбе в Сызрани
Сегодня, 5 мая, в Сызрани на дамбе реки Волга произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», около 12 часов в районе поворота на «сельмашевский» пляж столкнулись Гранта и Chevrolet Niva.
По словам участников автопроисшествия, обе машины ехали со …
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5 мая 2018, 04:38
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5 мужчин пострадали при столкновении «Калины» и «Приоры» в Тольятти
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5 мая 2018, 03:07