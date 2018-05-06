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Материалы по теме:

Водитель скончался на месте: В Тольятти столкнулись Nissan и Priora

Водитель скончался на месте: В Тольятти столкнулись Nissan и Priora

Сегодня, 6 мая, в Самарской области произошло очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В Автозаводском районе Тольятти столкнулись Nissan и Lada Priora.
 
ДТП случилось на пересечении Южного шоссе и улицы Тополиной, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Удар 
6 мая 2018, 02:39
Мотоциклист разбился насмерть после удара о дерево под селом Заборовка

Мотоциклист разбился насмерть после удара о дерево под селом Заборовка

В Самарской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Сегодня, 6 мая, утром неподалеку от села Заборовка Сызранского района разбился мотоциклист.
 
Около 6:40 24-летний парень рождения съехал на обочину и врезался в дерево, передает ГУ МВД 

6 мая 2018, 01:55
Niva и Гранта столкнулись на дамбе в Сызрани

Niva и Гранта столкнулись на дамбе в Сызрани

Сегодня, 5 мая, в Сызрани на дамбе реки Волга произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», около 12 часов в районе поворота на «сельмашевский» пляж столкнулись Гранта и Chevrolet Niva.

По словам участников автопроисшествия, обе машины ехали со 
5 мая 2018, 04:38
5 мужчин пострадали при столкновении «Калины» и «Приоры» в Тольятти

5 мужчин пострадали при столкновении «Калины» и «Приоры» в Тольятти

Вчера, 4 мая, примерно в 22:30 на улице Победы в Тольятти столкнулись автомобили Lada Kalina и Lada Priora. Как информирует областное ГУ МВД, в ДТП пострадали пять человек.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель «Калины» при повороте не уступил 

5 мая 2018, 03:07
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