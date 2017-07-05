Соверши поступок. Под таким девизом на полигоне Рощинский 8 июля уже во второй раз состоится легендарная «Гонка Героев». Что ждет участников в этом году, за неделю до соревнований рассказали организаторы проекта.
Трассу с препятствиями команда из 10 человек должна преодолеть в полном составе - таково главное условие «Гонки Героев», которая проходит в 26 городах. В Самаре соревнования состоятся на полигоне Рощинский уже во второй раз. В прошлом году 8-километровая трасса была самой длинной среди всех городов-участников. В этом - желающих бежать в «Гонке Героев» ждут новые сюрпризы.
Александр Купцов, руководитель проекта «Гонка Героев» в Самарской области:
- Сейчас уже ведутся работы по обновлению. Замена фурнитуры, обновление самих препятствий некоторых, каких - не буду раскрывать, пусть это для всех станет сюрпризом для участников.
Уже подано более 800 заявок. Организаторы рассчитывают на участие полутора тысяч человек. Региональные власти помогают в организации мероприятия.
Валерий Яковлев, руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления и российским казачеством департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области:
- Очень активно идут заявки, есть много выпускников, завершили обучение в школе и решили поучаствовать классом. Ну это же здорово!
Пройти трассу можно всем, кому исполнилось 18 лет. А вот верхней возрастной планки нет вовсе. В прошлом году, самому старшему участнику в Москве было 76 лет, в Самаре - 63. Бежали даже лица с ограниченными возможностями здоровья.
Александр Надежин, руководитель департамента маркетинга регионального представительства АНО «Гонка Героев» в г. Самара:
- Вместе со своей командой был человек на коляске, он прошел всю трассу, ему помогали, его тащили через все препятствия, команда его не бросила, это дало сильный толчок-мотивацию в их кругу - сообществе, чтобы снова зарегистрироваться на «Гонку героев».
Открытие трассы состоится в субботу 8 июля в 9 утра. С показательной программой выступят военные, будут работать детская площадка, точки общепита, полевая кухня. Для зрителей - вход бесплатный. Билет на участие в гонке обойдется в 2500 тысячи рублей на одного.