Соверши поступок. Под таким девизом на полигоне Рощинский 8 июля уже во второй раз состоится легендарная «Гонка Героев». Что ждет участников в этом году, за неделю до соревнований рассказали организаторы проекта.

Трассу с препятствиями команда из 10 человек должна преодолеть в …