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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: и чем мы расскажем сегодня
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7 августа 2018, 06:18
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«Пристегнул к батарее»: в Новокуйбышевске будут судить мужчину, вымогавшего деньги и квартиру
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7 августа 2018, 06:16
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В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу
В Самаре расследуют обстоятельства гибели человека, скелет которого нашли на территории бывшего тепличного комплекса в совхозе Кряж в Куйбышевском районе. Страшную находку обнаружили в сгоревшем строении 3 августа. Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, сообщает 63.ru. Сначала необходимо …
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7 августа 2018, 05:47
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Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре
В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют …
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7 августа 2018, 04:25
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В Рощинском прошла «Гонка героев»
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28 августа 2017, 04:03
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Соверши поступок: в Самаре состоится вторая «Гонка Героев»
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5 июля 2017, 09:40