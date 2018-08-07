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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 07.08.2018 
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: и чем мы расскажем сегодня

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: и чем мы расскажем сегодня

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА» выйдет вечерний выпуск новостей. Обо всем, что произошло в губернии за 7 августа, вам расскажет ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. Вот список основных тем:

- Ушел со второй попытки. Глава регионального минэкономразвития Александр 
7 августа 2018, 06:18
«Пристегнул к батарее»: в Новокуйбышевске будут судить мужчину, вымогавшего деньги и квартиру

«Пристегнул к батарее»: в Новокуйбышевске будут судить мужчину, вымогавшего деньги и квартиру

В Новокуйбышевске завершено расследование в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном лишении человека свободы и вымогательстве.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года этот мужчина находился в гостях у своего знакомого в 
7 августа 2018, 06:16
В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу

В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу

В Самаре расследуют обстоятельства гибели человека, скелет которого нашли на территории бывшего тепличного комплекса в совхозе Кряж в Куйбышевском районе. Страшную находку обнаружили в сгоревшем строении 3 августа. Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, сообщает 63.ru. Сначала необходимо 
7 августа 2018, 05:47
Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре

Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре

В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют 
7 августа 2018, 04:25
В Рощинском прошла «Гонка героев»

В Рощинском прошла «Гонка героев»

Под Самарой, в военном городке Рощинский, в субботу прошла традиционная "Гонка героев". В забеге приняли участие почти тысяча человек, готовых проверить себя на прочность. Ведь на трассе по пересеченной местности длиной больше 8 км насчитывалось 26 препятствий, которые преодолеть в 

28 августа 2017, 04:03
Соверши поступок: в Самаре состоится вторая «Гонка Героев»

Соверши поступок: в Самаре состоится вторая «Гонка Героев»

Соверши поступок. Под таким девизом на полигоне Рощинский 8 июля уже во второй раз состоится легендарная «Гонка Героев». Что ждет участников в этом году, за неделю до соревнований рассказали организаторы проекта.

Трассу с препятствиями команда из 10 человек должна преодолеть в 

5 июля 2017, 09:40
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