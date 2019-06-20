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Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»
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20 июня 2019, 05:30
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В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей
Судебные приставы вмешались в непростую ситуацию в Жигулевске. Местный житель ставил забор на своем участке и «отхватил» 600 кв.м. земли, принадлежащей его соседям. Во время суда предприимчивого мужчину обязали освободить незаконно занятые квадратные метры. В отношении него завели исполнительное производство. …
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20 июня 2019, 04:52
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Монеточка снимется в фильме про Грушу
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20 июня 2019, 04:19
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Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города
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20 июня 2019, 02:45
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Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке
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27 февраля 2019, 02:19
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Самарец срубил четыре сосны и попался
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10 августа 2018, 03:22
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Вырубили 18 миллионов: Самарская область отсудила у «Арго-Моторс» бывший лес
Автосалон «Арго-Моторс» должен вернуть земли городских лесов в районе Сорокиных Хуторов в собственность Самарской области. Областной Арбитражный суд удовлетворил требование прокурора региона и признал, что компания владела этой территорией незаконно. Владельцы автосалона приобрели лесной участок в период с 2009 по …
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3 июля 2017, 04:44
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Беспредел на Царевом кургане
По факту вырубки более 110 деревьев на территории Царева кургана, который имеет статус памятника природы и охраняется законом, может быть возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Во всяком случае, этого требуют сотрудники регионального
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5 мая 2016, 05:15
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Жители «Кошелев-проекта» и «Новой Самары» остались без воды
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30 июля 2013, 11:03
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