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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Материалы по теме:

Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

В конце следующего года в Самарской области из состава нацпарка «Самарская Лука» могут исключить несколько населенных пунктов. В частности, речь идет о тех селах, которые относятся к Жигулевску - Ширяево, Бахилова Поляна, Зольное, Богатырь, Солнечная Поляна. При этом сам городской 
20 июня 2019, 05:30
В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей

В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей

Судебные приставы вмешались в непростую ситуацию в Жигулевске. Местный житель ставил забор на своем участке и «отхватил» 600 кв.м. земли, принадлежащей его соседям. Во время суда предприимчивого мужчину обязали освободить незаконно занятые квадратные метры. В отношении него завели исполнительное производство. 
20 июня 2019, 04:52
Монеточка снимется в фильме про Грушу

Монеточка снимется в фильме про Грушу

Режиссер фильма «Горько!» Жора Крыжовников снимет фильм про семью, которая едет на Грушинский фестиваль. Рабочее название для картины - «Дорога на Джомолунгму», а продюсером выступит Илья Стюарт. По словам Крыжовникова, это будет солнечная история про семью - родителей и троих 
20 июня 2019, 04:19
Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Родители малышей, которые родились в Автограде сегодня, 20 июня, получат пособие. Каждой семье полагается выплата в 10 000 рублей в честь появления на свет в День исторического рождения Тольятти. Как сообщили в мэрии, если у местных жителей в семье прибавилось 
20 июня 2019, 02:45
Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за спила деревьев на 5-ой просеке. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено уже сегодня прокурором, как незаконное. 
27 февраля 2019, 02:19
Самарец срубил четыре сосны и попался

Самарец срубил четыре сосны и попался

В Самарской области удалось прекратить незаконную вырубку леса. В среду, 8 августа, в 04:30 сотрудники министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды во время патрулирования Шигонского лесничества задержали мужчину. Он срубил четыре сосны в выделе 15 квартала № 57 Львовского 
10 августа 2018, 03:22
Вырубили 18 миллионов: Самарская область отсудила у «Арго-Моторс» бывший лес

Вырубили 18 миллионов: Самарская область отсудила у «Арго-Моторс» бывший лес

Автосалон «Арго-Моторс» должен вернуть земли город­ских лесов в районе Сорокиных Хуторов в собственность Самарской области. Областной Арбитражный суд удовлетворил требо­вание прокурора региона и признал, что компания владела этой территорией незаконно. Владельцы автосалона приобрели лесной участок в период с 2009 по 

3 июля 2017, 04:44
Беспредел на Царевом кургане

Беспредел на Царевом кургане

По факту вырубки более 110 деревьев на территории Царева кургана, который имеет  статус  памятника природы и охраняется законом, может быть возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Во всяком случае,  этого требуют сотрудники регионального
Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды 

5 мая 2016, 05:15
Жители «Кошелев-проекта» и «Новой Самары» остались без воды

Жители «Кошелев-проекта» и «Новой Самары» остались без воды

Два микрорайона на окраине Самары остались без воды. По предварительным данным, причина - авария на водоводе, который находится в ведении ООО «Аквастрой». В результате от водоснабжения оказались отключены все очереди «Кошелев-проекта» и более 500 заселенных квартир в микрорайоне «Новая Самара». 

30 июля 2013, 11:03
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