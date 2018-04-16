Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области В Самарской области с 16 апреля введут особый противопожарный режим. В течение пяти с половиной месяцев будет действовать запрет на костры и работы с открытым огнем, нельзя засорять лес бытовым и строительным мусором. В этот период брошенная спичка или окурок …