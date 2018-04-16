Международное рейтинговое агентство Standard & Poors улучшило прогноз кредитного рейтинга Самарской области - со «Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочный кредитный рейтинг региона по международной шкале подтвержден на уровне «ВВ». Самарская область сейчас в числе лидеров по уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых агентств S&P и Moody’s, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу, а также нефтяным регионам.
«Повышение прогноза рейтингов Самарской области отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере, произошедшие за последнее время, которые могут позволить региону совершить переход на более высокий уровень кредитоспособности и инвестиционной привлекательности», - сообщили в областном правительстве.
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