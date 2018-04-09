Минэкономразвития России завершило прием предложений от губернаторов по включению их регионов в так называемую «Стратегию пространственного развития» страны до 2025 года. Как пишут федеральные СМИ, стало известно, с какими именно инициативами выступили на местах. Самарская область предложила два крупнейших инфраструктурных проекта. Первый касается строительства скоростной железнодорожной ветки между Самарой и Тольятти. Второй связан с включением региона в международный транспортный коридор, который соединяет Восточную Европу и Китай. Как отметили в министерстве, «Стратегия пространственного развития» является одним из ключевых документов года. Она предназначена для бизнеса и руководителей субъектов федерации и фактически станет картой всей России с точки зрения развития инфраструктуры в среднесрочной перспективе. Что позволит координировать свои планы и предпринимателям, и властям.
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