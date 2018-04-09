Самарская область получит 274 млн рублей на подготовку к ЧМ-2018 Самарская область получит 274 миллиона рублей на подготовку к ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении правительства. Средства предназначены для финансирования мероприятий, связанных с поставкой, установкой и демонтажем временных и вспомогательных строений и сооружений, уточняется в документе. Всего он распределяет …