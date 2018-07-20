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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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К ЧМ-2018 закроют главный корпус областной библиотеки в Самаре

К ЧМ-2018 закроют главный корпус областной библиотеки в Самаре

В Самаре на период ЧМ-2018 по футболу закроют главный корпус областной универсальной научной библиотеки на проспекте Ленина, 14а. Там в это время будет работать городской пресс-центр для представителей средств массовой информации при FIFA. Обслуживать читателей с 6 июня по 17 

22 мая 2018, 09:00
Криминальное чтиво: При стрельбе в американской библиотеке двое погибли, четверо ранены

Криминальное чтиво: При стрельбе в американской библиотеке двое погибли, четверо ранены

В американском городе Кловис штата Нью-Мексико сегодня, 29 августа, случилась кровавая разборка в совершенно нетипичном для этого месте. По неизвестным причинам в библиотеке произошла стрельба, в результате которой два человека были убиты, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, из 

29 августа 2017, 02:46
Билл Гейтс отдыхает: Названы самые богатые персонажи комиксов

Билл Гейтс отдыхает: Названы самые богатые персонажи комиксов

Китайское издание South China Morning Post представило рейтинг самых состоятельных героев комиксов. По словам авторов публикации, у некоторых персонажей так много (вымышленных) денег, что реальные миллиардеры из разных стран могут по сравнению с ними почувствовать себя бедняками.
Богатейшим среди супергероев 

7 июля 2017, 10:39
Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

В среду, 19 апреля, появилось сообщение об эвакуации из детской библиотеки в Самаре. По словам очевидцев, в помещении нашли подозрительную коробку.

К месту происшествия были стянуты экстренные службы. Из здания, по предварительной  информации, эвакуировали 17 человек.

Коробку осмотрели, 
19 апреля 2017, 03:07
В Самаре состоится бесплатный показ фильмов Чарли Чаплина

В Самаре состоится бесплатный показ фильмов Чарли Чаплина

В честь праздника смеха 1 апреля в Самаре состоится показ комедий Чарли Чаплина, снятых более ста лет назад. Просмотр организуют в кинозале Самарской областной юношеской библиотеки 1 и 2 апреля по адресу: проспект Ленина, 14. Покажут три фильма 1916 года: 

30 марта 2017, 04:25
Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке

Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке

Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная 
2 марта 2017, 02:37
Комикс о жизни Джонна Леннона выйдет в 2017 году

Комикс о жизни Джонна Леннона выйдет в 2017 году

Рисованная история одного из самых знаменитых музыкантов, солиста группы the Beatles появится  в США. Основой для комикса станет книга, которая уже вышла в свет. Ее формат - "исповедь" некоему врачу-психотерапевту. Переводить  литературный текст в формат комикса будет писатель Эрик Кобейран.

10 октября 2016, 06:52
Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу

Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу

Американский писатель, которому в этом году исполнится 93 года, попал в больницу Лос-Анджелеса. О причинах недуга и состоянии здоровья информации нет. Отметим, три года назад Стэну Ли вживили кардиостимулятор.

Ли - автор таких всемирно известных и любимых многими героев 
30 июня 2015, 06:54
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