Важная новость для самарцев, у которых дома накопились ненужные комиксы, а выбрасывать их не хочется. Теперь их можно отдать в областную юношескую библиотеку. С 27 июля там заработает пункт приема комиксов. Он будет организован в зоне чтения в холле. Стоит отметить, что приниматься будут только журналы в хорошем состоянии.
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К ЧМ-2018 закроют главный корпус областной библиотеки в Самаре
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22 мая 2018, 09:00
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Криминальное чтиво: При стрельбе в американской библиотеке двое погибли, четверо ранены
В американском городе Кловис штата Нью-Мексико сегодня, 29 августа, случилась кровавая разборка в совершенно нетипичном для этого месте. По неизвестным причинам в библиотеке произошла стрельба, в результате которой два человека были убиты, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, из …
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29 августа 2017, 02:46
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Билл Гейтс отдыхает: Названы самые богатые персонажи комиксов
Китайское издание South China Morning Post представило рейтинг самых состоятельных героев комиксов. По словам авторов публикации, у некоторых персонажей так много (вымышленных) денег, что реальные миллиардеры из разных стран могут по сравнению с ними почувствовать себя бедняками.
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7 июля 2017, 10:39
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Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки
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19 апреля 2017, 03:07
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В Самаре состоится бесплатный показ фильмов Чарли Чаплина
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30 марта 2017, 04:25
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Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке
Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная …
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2 марта 2017, 02:37
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Комикс о жизни Джонна Леннона выйдет в 2017 году
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10 октября 2016, 06:52
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Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу
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30 июня 2015, 06:54