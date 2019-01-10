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В Тольятти пропал 16-летний подросток

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В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора 
10 января 2019, 05:25
В блогах. Самара: Чуваши

В блогах. Самара: Чуваши

Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до 
10 января 2019, 05:19
Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. 
10 января 2019, 05:02
Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Кадровые рокировки в самарских «Крыльях Советов» в самом разгаре: несколько игроков уже ушли, но в ближайшее время появятся новые. По словам директора по развитию команды Александра Шикунова, Йоан Молло и Жозе Надсон расстались с клубом. Но слухи об уходе Александра 
10 января 2019, 04:42
В Самарской области поймали водителя с «липовыми» правами

В Самарской области поймали водителя с «липовыми» правами

Неподалеку от села Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ГИБДД остановили иномарку Mazda 3. За рулем сидел 29-летний мужчина. Во время проверки документов он отдал полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у них сомнения в своей подлинности. Документ направили на экспертизу, и 
10 января 2019, 01:53
В Сызрани у 17-летнего подростка в поезде нашли гашиш

В Сызрани у 17-летнего подростка в поезде нашли гашиш

В Сызрани транспортные полицейские обнаружили у пассажира поезда «Москва-Орск» - 17-летнего парня вещество коричневого цвета со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находился гашиш массой 0,96 грамма. Юноша, ехавший к родителям в Оренбургскую область, рассказал, что употребляет наркотики и 
10 января 2019, 12:49
Самарцу дали два года «строгача» за кражу денег с карточки отца

Самарцу дали два года «строгача» за кражу денег с карточки отца

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10 января 2019, 12:34
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