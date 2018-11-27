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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре

Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре

В Самаре в среду, 20 марта, отключат холодную воду в многоэтажках на улице Стара-Загора. По заявленному графику, воды не будет в течение семи с половиной часов.

«Из-за плановых работ на насосной станции подкачки 20 марта с 9 часов утра до 16:30 

20 марта 2018, 12:15
Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре утром 5 марта произошел пожар в жилом доме номер 133 на улице Стара-Загора. Сгорела однокомнатная квартира на третьем этаже. Сотрудники МЧС успели остановить пламя, но пострадали соседние квартиры, а также магазин на первом этаже. «Витрины начало затапливать», - 
5 марта 2018, 03:30
Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре в пятиэтажке на улице Стара-Загора произошел пожар. Сообщения очевидцев и видео появились в социальной сети. По их словам, ЧП произошло в доме №133.

«Сейчас на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры бушует пожар в пятиэтажке. Захвачено огнем несколько квартир», 
5 марта 2018, 10:43
Массовое ДТП: пьяный водитель Geely «собрал» пять автомобилей в Самаре

Массовое ДТП: пьяный водитель Geely «собрал» пять автомобилей в Самаре

24 февраля в Самаре произошла массовая авария. 32-летний водитель автомобиля Geely ехал по улице Стара-Загора от проспекта Кирова к улице XXII Партсъезда. Машина двигалась, превышая все скоростные лимиты. В итоге, на пересечении с Ново-Вокзальной «китаец» влетел в припаркованный SsangYong. После 
26 февраля 2018, 01:36
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