В блогах: «Топ странных историй с сайтов знакомств» … Самарский блогер chillikaka выложила свой личный топ странных историй с сайтов знакомств. "Женатых мужчин абсолютное большинство на сайтах знакомств, - пишет автор. - И что бы там они ни говорили о проблемах с женами и грядущем разводе, все хотят