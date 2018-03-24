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Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»

Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»

Блогер Евгений Синюков поведал про «безбашенную, опасную очистку крыш» в Самаре.
23 марта 2018, 05:32
Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!

Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!

Сегодня вечером телерадиокомпания «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года». Торжественная церемония награждения победителей начнется в 7 часов вечера в ресторане «Не Brugge». По итогам 2017-го самарские блогеры впервые выбирали лучших авторов 
23 марта 2018, 01:36
В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»

В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»

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22 марта 2018, 08:02
В блогах: «Топ странных историй с сайтов знакомств»

В блогах: «Топ странных историй с сайтов знакомств»

Самарский блогер chillikaka выложила свой личный топ странных историй с сайтов знакомств. "Женатых мужчин абсолютное большинство на сайтах знакомств, - пишет автор. - И что бы там они ни говорили о проблемах с женами и грядущем разводе, все хотят 
22 марта 2018, 12:05
Топ-новости: самарцы в рейтинге самых странных россиян, особенности мужского мозга, экстренная посадка в Курумоче

Топ-новости: самарцы в рейтинге самых странных россиян, особенности мужского мозга, экстренная посадка в Курумоче

2 жителя Самарской области попали в ТОП-15 самых странных людей России. Они живут рядом с нами и делают наш мир удивительнее. Подробности здесь.
 
Ученые выяснили, почему мужчины ориентируются лучше, чем женщины. Специалисты из Норвегии установили, в силу каких причин 
7 декабря 2015, 07:19
Два самарских участника реалити-шоу «Дом-2» добровольно покинули проект

Два самарских участника реалити-шоу «Дом-2» добровольно покинули проект

Евгений Дремов и Антон Волоснихин пришли в "периметр" в марте. Спустя неделю самарцы решили добровольно покинуть проект, сообщает actualnews.org. Двое спортивных молодых людей не нашли отклика на свои симпатии: Евгений по отношению к Диане Игнатюк, Антон - к Елизавете Кутузовой.

19 марта 2014, 06:09
35 тысяч самарцев приняли участие в митинге в поддержку Крыма

35 тысяч самарцев приняли участие в митинге в поддержку Крыма

Самарцы отпраздновали подписание договора о вступлении в состав России Республики Крым и города Севастополь многотысячным митингом. Вечером 18 марта торжество прошло на площади имени Куйбышева.

Митинг в поддержку соотечественников, проживающих в Крыму и на Украине, собрал, по оценкам организаторов, более 35 

19 марта 2014, 01:18
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