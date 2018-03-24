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Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»
Блогер Евгений Синюков поведал про «безбашенную, опасную очистку крыш» в Самаре.
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23 марта 2018, 05:32
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Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!
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23 марта 2018, 01:36
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В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»
Тольяттинка Наталья Козловская призвала в "Фейсбуке" принять участие в закупке саженцев для леса. "Вы знаете, что в 2010 году у нас сгорело много леса, который спасает Тольятти, окруженный химзаводами. Каждый год мы сажаем новый лес. Уже засажено много гектаров. …
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22 марта 2018, 08:02
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В блогах: «Топ странных историй с сайтов знакомств»
Самарский блогер chillikaka выложила свой личный топ странных историй с сайтов знакомств. "Женатых мужчин абсолютное большинство на сайтах знакомств, - пишет автор. - И что бы там они ни говорили о проблемах с женами и грядущем разводе, все хотят …
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22 марта 2018, 12:05
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Топ-новости: самарцы в рейтинге самых странных россиян, особенности мужского мозга, экстренная посадка в Курумоче
2 жителя Самарской области попали в ТОП-15 самых странных людей России. Они живут рядом с нами и делают наш мир удивительнее. Подробности здесь.
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7 декабря 2015, 07:19
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Два самарских участника реалити-шоу «Дом-2» добровольно покинули проект
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19 марта 2014, 06:09
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35 тысяч самарцев приняли участие в митинге в поддержку Крыма
Самарцы отпраздновали подписание договора о вступлении в состав России Республики Крым и города Севастополь многотысячным митингом. Вечером 18 марта торжество прошло на площади имени Куйбышева.
Митинг в поддержку соотечественников, проживающих в Крыму и на Украине, собрал, по оценкам организаторов, более 35 …
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19 марта 2014, 01:18