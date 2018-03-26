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В блогах: Что едят самарцы?
Блогер Татьяна Ан решила выяснить, какую сельхозпродукцию выбирают самарцы?
«Я лично в большинстве случаев прохожу мимо фермерских отделов, но взгляд иногда останавливаю на продукции», - пишет она.
«Обратила внимание на цены молочной продукции, сравнила... и что же …
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24 марта 2018, 09:09
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Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»
Блогер Евгений Синюков поведал про «безбашенную, опасную очистку крыш» в Самаре.
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23 марта 2018, 05:32
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Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!
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23 марта 2018, 01:36
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Росгвардия обрела «всевидящее Око» для охраны ЧМ-2018 в Самаре
В Самарской области парк авиатехники регионального управления Росгвардии пополнился новым беспилотным летательным аппаратом. Это похожий на «дирижабль» аэростат «Око-60». Его задача — охрана общественного порядка во время массовых мероприятий. Во время ЧМ-2018 он будет незаменим. Аппарат способен до двух недель …
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23 марта 2018, 11:56
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Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области
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23 марта 2018, 10:39
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В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»
Тольяттинка Наталья Козловская призвала в "Фейсбуке" принять участие в закупке саженцев для леса. "Вы знаете, что в 2010 году у нас сгорело много леса, который спасает Тольятти, окруженный химзаводами. Каждый год мы сажаем новый лес. Уже засажено много гектаров. …
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22 марта 2018, 08:02
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На улице Димитрова за хранение героина задержан житель Самары
В Самаре задержан подозреваемый в хранении героина. Сотрудники Росгвардии заметили в Промышленном районе на улице Димитрова мужчину-пешехода, который, увидев патрульных, попытался скрыться. Росгвардейцы его остановили.
«Поскольку он вел себя очень нервно, на вопросы отвечал невпопад, патрульные приняли решение вызвать на место …
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20 марта 2018, 11:13
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Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов
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19 марта 2018, 09:04