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В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки
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27 сентября 2018, 11:32
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В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
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27 сентября 2018, 11:11
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Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков
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27 сентября 2018, 10:24
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В Самаре стартовала прививочная кампания
В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, …
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27 сентября 2018, 10:13
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В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов
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20 сентября 2018, 12:20
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В Самаре экстренно сел самолет: 7-месячному пассажиру стало плохо
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20 сентября 2018, 07:22
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В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью
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17 сентября 2018, 02:07
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Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов
Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую …
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5 сентября 2018, 05:23