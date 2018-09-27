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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки

В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки

Двое подростков из Самары забрались на огромную высоту, чтобы сделать красивые селфи с риском для жизни. Они поднялись на американские горки в парке Дружбы. Аттракцион давно не работает, но любителей эффектных кадров это не смутило. Очевидец - видеоблоггер Евгений Щекин 
27 сентября 2018, 11:32
В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

Из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 года будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре города.

Ограничение коснется участка улицы Крупской от Степана Разина до Фрунзе, улицу Фрунзе 
27 сентября 2018, 11:11
Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Поименный состав нового кабинета министров может быть сформирован через несколько недель, после того как глава региона рассмотрит всех кандидатов на этот пост, в том числе и от самых разных политических партий. Ранее Дмитрий Азаров говорил о кадровом голоде и о 
27 сентября 2018, 10:24
В Самаре стартовала прививочная кампания

В Самаре стартовала прививочная кампания

В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, 
27 сентября 2018, 10:13
В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов

В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов

За прошлую неделю, с 10 по 16 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» проверили 14 245 единиц багажа. Во время досмотра сумок пассажиров, которые прилетели из Узбекистана и Таджикистана, специалисты нашли 108 кг запрещенной к ввозу в Россию подкарантинной продукции - 
20 сентября 2018, 12:20
В Самаре экстренно сел самолет: 7-месячному пассажиру стало плохо

В Самаре экстренно сел самолет: 7-месячному пассажиру стало плохо

В среду, 19 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» экстренно приземлился самолет, который не был внесен в график. На борту воздушного судна сообщением «Анапа - Екатеринбург» резко ухудшилось самочувствие семимесячного  малыша. Экипаж посадил самолет в Самаре чтобы ребенку могли помочь медики. 
20 сентября 2018, 07:22
В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью

В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью

В воскресенье, 16 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» на 5 часов задержали рейс авиакомпании «Северный ветер». Воздушное судно должно было доставить пассажиров в Анталью и вылететь туда в 15:40 по местному времени. Но фактически самолет отправился в путь только в 
17 сентября 2018, 02:07
Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую 
5 сентября 2018, 05:23
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