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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По 

23 августа 2018, 06:22
В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, 
23 августа 2018, 05:33
Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно

Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно

Болельщики самарских «Крыльев Советов», которые собираются поехать в Тюмень и поддержать команду, смогут пройти на матч бесплатно. Как пояснили в клубе, при себе нужно иметь только паспорт. Напомним, что матч 5-го тура российской премьер-лиги между «Енисеем» и «Крыльями Советов» состоится 
23 августа 2018, 05:14
Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре

Плохая погода искусству не помеха: несмотря на дождь, в среду, 22 августа, в  Струковском саду в Самаре открылся  фестиваль «Пластилиновый дождь». Артисты и гости переместились под крышу летней  эстрады.  Напомним, что фестиваль уличного искусства в этом году продлится в  областной 
23 августа 2018, 12:28
Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».

По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он 
20 августа 2018, 03:28
В блогах: роскошный закат на

В блогах: роскошный закат на "Даче со слонами"

Самарская тележурналистка Ольга Кардашевская поведала в соцсети "ВКонтакте" про роскошный закат на "Даче со слонами".

"Впервые о ней я услышала еще в детстве, но увидеть легендарных слонов вживую мне удалось гораздо позже, в конце 90-х, - пишет автор. 
17 августа 2018, 10:21
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек 
10 августа 2018, 04:44
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