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Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу
24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».
Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По …
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23 августа 2018, 06:22
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В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы
В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, …
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23 августа 2018, 05:33
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Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно
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23 августа 2018, 05:14
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Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре
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23 августа 2018, 12:28
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Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
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20 августа 2018, 03:28
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В блогах: роскошный закат на "Даче со слонами"
Самарская тележурналистка Ольга Кардашевская поведала в соцсети "ВКонтакте" про роскошный закат на "Даче со слонами".
"Впервые о ней я услышала еще в детстве, но увидеть легендарных слонов вживую мне удалось гораздо позже, в конце 90-х, - пишет автор. …
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17 августа 2018, 10:21
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде
В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек …
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10 августа 2018, 04:44