Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
Инспекторы вернулись на место, где изначально были замечены машины браконьеров. И обнаружили там связанную самку кабана, которая, по всей видимости, угодила в браконьерский капкан в виде петли.
На место происшествия была вызвана мобильная группа. Совместными усилиями дикое животное было доставлено в ветклинику города Жигулевск. После осмотра ветеринаров кабаниха была выпущена в лес.
|
В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке
Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний …
|
3 января 2017, 04:56
|
В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома
|
13 декабря 2016, 12:03
|
В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой
|
10 декабря 2016, 04:09
|
В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней
Тревожная статистика - практически во всех регионах, соседствующих с Самарской областью, свирепствует африканская чума свиней. Вспышки этой инфекции зафиксированы в Пензенской и Саратовской областях. Накануне очаг заболевания ликвидировали в поселке Нурлат - это на границе нашего региона с Татарстаном. Основные …
|
8 ноября 2016, 04:46
|
Под Самарой на горе Верблюд сорвались два альпиниста
Вчера, 1 октября, около 21:00 в нацпарке «Самарская Лука» на горе Верблюд случилось ЧП, есть пострадавшие. Как пишет портал 63.ru со ссылкой на областную Поисково-спасательную, инцидент произошел на площадке скалы, во время сбора альпинистов.
Двое из них сорвались со …
|
2 октября 2016, 06:51
|
Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым
В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.
Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако …
|
28 сентября 2016, 12:07
|
Пьяный житель Жигулевска избил бывшую молодую жену
|
17 сентября 2016, 05:36
|
В Саратовской области рыбак задушил плывущего лося
Сообщение об этом происшествии в Воскресенском районе распространили региональные информагентства, ссылаясь на Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Неподалеку от села Усовка была обнаружена туша лося.
|
7 июня 2016, 01:51
|
В Саратовской области браконьеры открыли стрельбу по егерям
Это случилось на территории одного из охотничьих хозяйств Саратовского района Саратовской области. О происшествии сообщают региональные СМИ со ссылкой на Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.
|
5 мая 2016, 01:55
|
Браконьера из Тольятти отправили на исправительные работы
В Сызранском районе Самарской области вынесли приговор 48-летнему жителю Тольятти, признанному виновным в браконьерстве.
Мужчину задержали в июле 2015 года. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «УАЗ» в районе села Печерское. Водитель нервничал. Полицейские решили осмотреть машину. В багажнике они нашли …
|
11 декабря 2015, 10:43
|
"Самарской Луке" не нужен Greenpeace
Национальный парк "Самарская Лука" не нуждается в защите Greenpeace. Об этом заявил директор парка Александр Губернаторов.
|
10 июля 2015, 11:51
|
"Гринпис" потребовала восстановить площадь заповедника "Самарская Лука"
Международная природоохранная организация "Гринпис" обратилась с открытым письмом к главе Минприроды России Сергею Донскому с требованием незамедлительно изменить положение о национальном парке «Самарская Лука» и восстановить площадь заповедной и особо охраняемой зон! В "Гринпис" обеспокоены решением российского ведомства урезать заповедный …
|
6 июля 2015, 02:56
|
Жителя Жигулевска задержали за браконьерство возле ГЭС
Браконьера в запретной зоне Жигулевской ГЭС на правом берегу Саратовского водохранилища задержали сотрудники вневедомственной охраны. Сумма причиненного ущерба оценивается в две тысячи рублей. Задержанный 43-летний житель Жигулевска заявил, что ловил рыбу для себя. У него изъяли спиннинг, твистер с одним …
|
22 июня 2015, 10:33
|
Государственный инспектор по охране парка «Самарская Лука» предстанет перед судом
В Самарской области предстанет перед судом государственный инспектор по охране парка «Самарская Лука». Как сообщает областной следственный комитет, он обвиняется в получении взятки. По версии полицейских, обвиняемый в ноябре прошлого года получил от гражданина деньги за незаконный пропуск на автомобиле на …
|
19 марта 2015, 01:56
|
В Красноярском районе четыре часа горел лес
Вчера, 20 мая, в Самарской области произошел лесной пожар.
|
21 мая 2014, 06:30