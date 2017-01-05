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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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  "Y88P"
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Материалы по теме:

В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке

В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке

Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний 

3 января 2017, 04:56
В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

Новый поворот в скандальной истории, о которой уже рассказывала "ТЕРРА". Напомним, в августе этого года появились трещины в несущих конструкциях дома номер 13 по Молодежному проспекту в Жигулевске. Это вынудило собственников квартир обращаться во все инстанции с требованием провести экспертизу 

13 декабря 2016, 12:03
В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

На днях в дежурную часть полиции Жигулевска поступило заявление о нападении от 31-летнего местного жителя. По словам обратившегося, его избил 49-летний сосед, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Участковые прибыли по указанному адресу. Вскоре выяснилось, что между мужчинами случился 

10 декабря 2016, 04:09
В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

Тревожная статистика - практически во всех регионах, соседствующих с Самарской областью, свирепствует африканская чума свиней. Вспышки этой инфекции зафиксированы в Пензенской и Саратовской областях. Накануне очаг заболевания ликвидировали в поселке Нурлат - это на границе нашего региона с Татарстаном. Основные 

8 ноября 2016, 04:46
Под Самарой на горе Верблюд сорвались два альпиниста

Под Самарой на горе Верблюд сорвались два альпиниста

Вчера, 1 октября, около 21:00 в нацпарке «Самарская Лука» на горе Верблюд случилось ЧП, есть пострадавшие. Как пишет портал 63.ru со ссылкой на областную Поисково-спасательную, инцидент произошел на площадке скалы, во время сбора альпинистов.
Двое из них сорвались со 
2 октября 2016, 06:51
Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым

Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым

В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.

Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако 

28 сентября 2016, 12:07
Пьяный житель Жигулевска избил бывшую молодую жену

Пьяный житель Жигулевска избил бывшую молодую жену

Накануне в полицию Жигулевска поступила информацию о том, что 35-летний местный житель избил свою бывшую жену.

Выяснилось, что подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по улице Никитина, умышленно нанес побои 31-летней местной жительнице во время конфликта, возникшего на 
17 сентября 2016, 05:36
В Саратовской области рыбак задушил плывущего лося

В Саратовской области рыбак задушил плывущего лося

Сообщение об этом происшествии в Воскресенском районе распространили региональные информагентства, ссылаясь на Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Неподалеку от села Усовка была обнаружена туша лося.
На место ЧП прибыли инспекторы в сопровождении работников полиции. Как выяснилось, события развивались следующим образом.

7 июня 2016, 01:51
В Саратовской области браконьеры открыли стрельбу по егерям

В Саратовской области браконьеры открыли стрельбу по егерям

Это случилось на территории одного из охотничьих хозяйств Саратовского района Саратовской области. О происшествии сообщают региональные СМИ со ссылкой на Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.
Накануне егеря обнаружили так называемую сидку для выслеживания кабана. Отметим, что в настоящее время 

5 мая 2016, 01:55
Браконьера из Тольятти отправили на исправительные работы

Браконьера из Тольятти отправили на исправительные работы

В Сызранском районе Самарской области вынесли приговор 48-летнему жителю Тольятти, признанному виновным в браконьерстве.

Мужчину задержали в июле 2015 года. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «УАЗ» в районе села Печерское. Водитель нервничал. Полицейские решили осмотреть машину. В багажнике они нашли 
11 декабря 2015, 10:43

"Самарской Луке" не нужен Greenpeace

Национальный парк "Самарская Лука" не нуждается в защите Greenpeace. Об этом заявил директор парка Александр Губернаторов.
 
Администрация НП "Самарская Лука" опровергла информацию о сокращении площадей особо охраняемых и заповедных зон на подконтрольной территории. Напомним, на днях Greenpeace России заявил, что 
10 июля 2015, 11:51

"Гринпис" потребовала восстановить площадь заповедника "Самарская Лука"

Международная природоохранная организация "Гринпис" обратилась с открытым письмом к главе Минприроды России Сергею Донскому с требованием незамедлительно изменить положение о национальном парке «Самарская Лука» и восстановить площадь заповедной и особо охраняемой зон! В "Гринпис" обеспокоены решением российского ведомства урезать заповедный 
6 июля 2015, 02:56
Жителя Жигулевска задержали за браконьерство возле ГЭС

Жителя Жигулевска задержали за браконьерство возле ГЭС

Браконьера в запретной зоне Жигулевской ГЭС на правом берегу Саратовского водохранилища задержали сотрудники вневедомственной охраны. Сумма причиненного ущерба оценивается в две тысячи рублей. Задержанный 43-летний житель Жигулевска заявил, что ловил рыбу для себя. У него изъяли спиннинг, твистер с одним 
22 июня 2015, 10:33
Государственный инспектор по охране парка «Самарская Лука» предстанет перед судом

Государственный инспектор по охране парка «Самарская Лука» предстанет перед судом

В Самарской области предстанет перед судом государственный инспектор по охране парка «Самарская Лука». Как сообщает областной следственный комитет, он обвиняется в получении взятки. По версии полицейских, обвиняемый в ноябре прошлого года получил от гражданина деньги за незаконный пропуск на автомобиле на 
19 марта 2015, 01:56
В Красноярском районе четыре часа горел лес

В Красноярском районе четыре часа горел лес

Вчера, 20 мая, в Самарской области произошел лесной пожар.
На территории Большецаревщинского лесничества в расстоянии километра от поселка Малая Царевщина горело 0,1 га лесопосадки. Пожар вспыхнул около 15:45. Возгорание было ликвидировано в половине восьмого вечера.
По предварительным данным, причиной пожара 

21 мая 2014, 06:30
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