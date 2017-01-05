Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний …