В воскресенье, 30 декабря, в Похвистнево Самарской области в магазине «Горилка» на улице Мира, 13 произошло дерзкое ограбление. Примерно в 18:20 в торговый объект зашли двое мужчин и под угрозой применения насилия потребовали у кассира деньги. Испугавшись за свою жизнь, продавщица отдала всю имеющуюся наличность. Добычей налетчиков стала «фантастическая» сумма – 2550 рублей. Завладев деньгами, дерзкие грабители скрылись в неизвестном направлении, передает ГУ МВД по Самарской области.
Преступление попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении торгового объекта. Однако лиц злодеев не видно: один из них спрятал лицо за праздничной маской, второй скрыл свою внешность под капюшоном. Оба жулика были одеты в темную одежду.
В настоящее время оперативники «Похвистневского» МВД устанавливают личность преступников.
Полицейские обращаются ко всем, кто владеет информацией о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону 020 (или 102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Также связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.
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