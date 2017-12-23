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В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области

32-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд машины в кювет с дальнейшим опрокидыванием.
23 декабря 2017, 04:36
В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера

В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера

Вчера, 22 декабря, поздно вечером в Тольятти на улице Громовой произошло ДТП со смертельным исходом.

По версии полицейских, автомобиль Lada Kalina, которым управлял 18 летний водитель, совершил наезд на 60 летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте. 
23 декабря 2017, 04:03
Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

В четверг, 21 декабря, в Самаре на трассе М-5 произошла жуткая авария. В 11:10 на 902-м километре дороги столкнулись два грузовика - Man и Daf. По данным полицейских, «Ман», двигавшийся из Самары, выехал на встречную полосу.

«В результате ДТП 
22 декабря 2017, 03:14
В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено», сообщили очевидцы в соцсети. Фото с места происшествия появилось в паблике «ДТП Самара». По сообщению автора, авария произошла на перекрестке улиц Пензенской и Дачной прямо на трамвайной линии. Передняя 
20 декабря 2017, 03:46
В Самаре все 65 железнодорожных переездов не соответствуют необходимым требованиям

В Самаре все 65 железнодорожных переездов не соответствуют необходимым требованиям

Таковы данные городского отдела ГИБДД. Чтобы заставить собственников привести дорожное полотно в порядок и тем самым снизить аварийность на этих участках, полицейские отправились в рейд.
В среду силовики проверили 10 ж/д переездов. Ни один из них не соответствует требованиям. Например, 

13 июля 2016, 05:07
Под Тольятти «двенадцатая» столкнулась с электричкой (ФОТО)

Под Тольятти «двенадцатая» столкнулась с электричкой (ФОТО)

Авария на железнодорожном переезде дороги Тольятти – Ташелка произошла в ночь с 15 на 16 июля, сообщает областное ГУ МВД.
В 1:05 на 10 км дороги водитель «двенадцатой» проехал на запрещающий сигнал светофора через переезд. После чего машина столкнулась с 
16 июля 2014, 11:58
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