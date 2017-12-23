В Самаре все 65 железнодорожных переездов не соответствуют необходимым требованиям Таковы данные городского отдела ГИБДД. Чтобы заставить собственников привести дорожное полотно в порядок и тем самым снизить аварийность на этих участках, полицейские отправились в рейд.

В среду силовики проверили 10 ж/д переездов. Ни один из них не соответствует требованиям. Например, …