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В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области
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23 декабря 2017, 04:36
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В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера
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23 декабря 2017, 04:03
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Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре
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22 декабря 2017, 03:14
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В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»
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20 декабря 2017, 03:46
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В Самаре все 65 железнодорожных переездов не соответствуют необходимым требованиям
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13 июля 2016, 05:07
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Под Тольятти «двенадцатая» столкнулась с электричкой (ФОТО)
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16 июля 2014, 11:58