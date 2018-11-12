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В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе
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12 ноября 2018, 01:46
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Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»
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12 ноября 2018, 01:29
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В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП
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12 ноября 2018, 01:04
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Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя
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12 ноября 2018, 12:42
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В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе
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12 ноября 2018, 12:04
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Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018»
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26 сентября 2018, 12:55
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В Самаре назван «Студент года – 2017»
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14 ноября 2017, 03:11