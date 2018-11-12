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Материалы по теме:

В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе

В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе

В областной столице расследуется гибель двух мужчин. В пятницу, 9 ноября, примерно в 12:00 на стройплощадке в микрорайоне Южный город-2 в тепловой камере нашли тела двух рабочих. Следователи по Новокуйбышевску начали доследственную проверку. По предварительным данным, мужчины 35 и 30 
12 ноября 2018, 01:46
Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»

Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»

Стартовал заключительный этап акции «Великие имена России». В его рамках жители России будут выбирать вторые названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 39 регионов страны. Самарская область вошла в число девяти регионов, где выбор альтернативного названия будет идти 
12 ноября 2018, 01:29
В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП

В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП

В ночь на понедельник, 12 ноября, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. В 00:40 26-летний водитель ехал на «Лада Приоре» по улице Ларина в сторону улицы Ломоносова. По предварительной версии, по пути автомобилист не пропустил ВАЗ-2110, за рулем «десятки» сидела 
12 ноября 2018, 01:04
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

В Самарской области к поискам грибника пришлось подключиться полицейским. Вызов в дежурную часть пункта полиции Волжского района поступил по экстренной линии 112. Мужчина рассказал, что приехал в гости к матери из Самары, зашел в лес и потерялся. В лесной массив 
12 ноября 2018, 12:42
В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

Прошлой ночью в Самаре тушили крупный пожар. В 22:35 поступил сигнал о возгорании на улице Современной в Кировском районе города. Как сообщили в управлении МЧС по региону, горела кровля частного дома и надворные постройки на площади 120 кв. м. На 
12 ноября 2018, 12:04
Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018»

Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018»

В Самаре продлен срок сбора заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018». Сделано это в связи с многочисленными просьбами от учащихся вузов и ссузов. Заявки принимаются до 29 сентября по адресу проспект Ленина, 3 (Самарский Дом молодежи).

Стоит отметить, 

26 сентября 2018, 12:55
В Самаре назван «Студент года – 2017»

В Самаре назван «Студент года – 2017»

В Самаре в «МТЛ Арене» 12 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Студент года». В этот раз в нем приняли участие более 400 человек. Из них отобрали 183 самых перспективных и талантливых. Распределили по 11 номинациям, в том 

14 ноября 2017, 03:11
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