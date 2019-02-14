Госфинконтроль усомнился в качестве работы одного из подразделений областного министерства спорта. Речь идет об управлении, отвечающем за финансовое обеспечение, контроль и бюджетное планирование.

Чиновники ведомства изменили объем финансирования госзадания для министерства, но при этом сам документ не откорректировали. Это давало им …