В следующем году в Самаре начнется строительство лыжероллерной трассы. Она разместится на базе «Чайка». Об этом в своем Твиттере написало региональное Министерство спорта. Возведение трассы предварительно включено в национальный проект «Демография».
В ведомстве подчеркивают, что на объекте можно будет проводить тренировки в круглогодичном режиме. Протяженность трассы составит 6,6 километра. В проект включены зоны старта и финиша, трибуна для зрителей, освещение, ограждение, 2-этажный павильон для судей и СМИ, 2-этажный павильон для обслуживания спортивного снаряжения и размещения спортсменов (раздевалки с душевыми и санузлами).
В данный момент идет подготовка документов для получения софинансирования из федерального бюджета.
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