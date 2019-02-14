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В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар

В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных в Самарской области заключат брак 35 пар. Все регистрации пройдут под девизом «Место для счастья – здесь, время для счастья – вся жизнь!», сообщили в Управлении ЗАГС Самарской области. Интересно, что молодожены из 
14 февраля 2019, 12:37
В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор 
14 февраля 2019, 12:14
Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

В Октябрьске вступил в силу приговор в отношении 23-летнего парня, которого обвиняли в убийстве. Во время судебного процесса мужчина рассказал, что в декабре 2017 года он ударил 35-летнего приятеля - тот провинился, рассказав при спящих детях анекдот. Пострадавший пошел в 
14 февраля 2019, 11:45
Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

С четверга, 14 февраля, в Самарской области снова обещают снег. По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве районов обещают небольшой и умеренный снег, мокрый, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха составит -1, -6 градусов по Цельсию. В ночи на 
14 февраля 2019, 08:37
Дмитрий Шляхтин избавился от приставки «врио»

Дмитрий Шляхтин избавился от приставки «врио»

Дмитрий Шляхтин переназначен на должность министра спорта Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, что этот пост он занимает 2012 года, а с 2017 года, после смены главы региона, работал с приставкой «врио». Помимо руководства ведомством, Дмитрий Шляхтин 
12 февраля 2019, 10:16
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод

В Самаре в пятницу, 27 апреля, получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Самара Арена», который летом этого года примет матчи ЧМ-2018, сообщает Министерство спорта РФ. После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом местного футбольного клуба «Крылья Советов», указано 

27 апреля 2018, 03:20
Самарцы встанут на лыжи и отправятся в Сокольи горы

Самарцы встанут на лыжи и отправятся в Сокольи горы

Самарцев приглашают принять участие в лыжном марафоне «Сокольи горы», который состоится 27 января. С этого года он включен во всероссийский календарь соревнований. В Самаре марафон проводится в четвертый раз. Место Сокольи горы в районе поселка Управленческий. Трасса пролегает через лес 
16 января 2018, 10:41
ЧМ-2018 защитят от спекулянтов

ЧМ-2018 защитят от спекулянтов

В России ЧМ по футболу 2018 года защитят от спекулянтов. В преддверии домашнего турнира Министерство спорта РФ подготовил поправки в административный Кодекс, устанавливающие штрафы за незаконную продажу билетов. Согласно документу, организации будут наказывать на сумму от 500 000 до 1 000 

23 октября 2017, 07:03
В блогах: фото с лыжного марафона

В блогах: фото с лыжного марафона "Сокольи горы - 2017"

Блогер bepowerback выложил фоторепортаж о лыжном марафоне "Сокольи горы - 2017", который прошел на базе "Чайка" в Управленческом. "Для участия в гонках собрались более 200 лыжников-профессионалов и любителей в возрасте от 17 до 70 лет и старше из 21 
7 февраля 2017, 09:04
В Самарской области налетчик ограбил магазин и пытался уйти на лыжах

В Самарской области налетчик ограбил магазин и пытался уйти на лыжах

Полицейские раскрыли ограбление магазина в Кошкинском районе Самарской области. Преступление было совершено вечером в четверг, 2 февраля. В селе Надеждино злоумышленник похитил у продавца торговой точки всю выручку. По словам потерпевшей, налетчик угрожал ей предметом, похожим на пистолет. Она также 

6 февраля 2017, 04:25
В блогах: на лыжах к берегу Волги

В блогах: на лыжах к берегу Волги

Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на лыжах до правого берега Волги в районе Тольятти. "Волга здесь разная. В самом узком месте - всего 3,5 километра, в самом широком - целых 17. Морозы последних недель сковали реку почти 10-сантиметровым 
29 декабря 2016, 08:22
Скоростная трасса Меридиан из Европы в Китай пройдет через Самарскую область

Скоростная трасса Меридиан из Европы в Китай пройдет через Самарскую область

Скоростная магистраль Меридиан, которая соединит Китай с Европой, пройдет по территории Самарской области, рассказал в интервью РИА-Новости на Восточном экономическом форуме министр транспорта России Максим Соколов (на фото). Проект - инициатива частного бизнеса, поэтому планируется, что он будет реализован исключительно 

6 сентября 2016, 12:54
В Самарской области появится новая федеральная трасса

В Самарской области появится новая федеральная трасса

Автотрасса Сызрань - Саратов - Волгоград - граница Казахстана, протяженностью 325 километров, с 1 января 2018 года станет дорогой федерального значения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства России. Отмечается, что это позволит стимулировать развитие транспортной сети, приграничного сотрудничества и 

19 августа 2016, 03:11
В Самаре Госфинконтроль оштрафовал чиновника минспорта

В Самаре Госфинконтроль оштрафовал чиновника минспорта

Госфинконтроль усомнился в качестве работы одного из подразделений областного министерства спорта. Речь идет об управлении, отвечающем за финансовое обеспечение, контроль и бюджетное планирование.

Чиновники ведомства изменили объем финансирования госзадания для министерства, но при этом сам документ не откорректировали. Это давало им 

21 июля 2016, 09:57
В Оренбуржье на трассах развернули мобильные пункты обогрева

В Оренбуржье на трассах развернули мобильные пункты обогрева

17 февраля в Оренбургской области объявлено штормовое предупреждение.
17 февраля 2016, 01:14
На трассах в Оренбургской области установили пять пунктов обогрева

На трассах в Оренбургской области установили пять пунктов обогрева

Работники спасательных служб на трассах в Оренбургской области установили пять мобильных пунктов обогрева для водителей. Как сообщают в областном МЧС, пункты рассчитаны на 210 человек. Следует отметить, что в связи со сложными погодными условиями в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.
21 января 2016, 02:12
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