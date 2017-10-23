Драка в областной библиотеке стала апогеем шестилетней дискуссии по поводу установки в Самаре памятника чехословацким легионерам. Как уже рассказывала "ТЕРРА", этим летом он должен появиться на улице Красноарме­йской, на месте, где раньше были похоронены солдаты, погибшие во время гражданской войны. …