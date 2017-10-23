В выходные активисты российского левопатриотического движения «Суть времени», которые выступают за сохранение советских ценностей, провели пикет против установки памятника чехословацкому корпусу в парке Щорса. По их словам, монумент искажает историческую память.
На пикет в самарском парке Щорса собрались почти 3 десятка человек. Они выразили протест по поводу установки памятника чехословацким легионерам, погибшим в столице нашего региона в годы Гражданской войны. Здесь уже положен фундамент, открытие мемориала запланировано на 2018 год. Монумент хотят поставить в рамках соглашения между Россией и Чехией о взаимном содержании военных захоронений. К слову, чехи все работы в этом парке уже профинансировали.
В Самаре чехословацкие солдаты находились с июня по октябрь 1918 года. Они свергли советскую власть и установили антибольшевистское правительство — Комитет членов учредительного собрания. По словам участников пикета, бойцы чехословацкого корпуса грабили и убивали местное население.
Активисты российского левопатриотического движения «Сути времени» начали собирать подписи против установки памятника. Их уже более 800. Отправить документ они планируют президенту страны. Стоит напомнить, что памятную доску чехословацким легионерам уже пытались установить на улице Красноармейской в 2015 году, но тогда ее демонтировали, так и не доведя дело до конца.
|
В блогах: про пикеты против памятника белочехам
Блогер psergeev77 анонсирует, что в воскресенье, 2 апреля, в Самаре на пересечении улиц Урицкого и Спортивной со стороны парка Щорса пройдет очередной пикет против установки памятника белочехам. Мероприятие согласовано с горадминистрацией. "Уже собрано несколько сот подписей горожан и жителей …
|
31 марта 2017, 09:33
|
В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре
Блогер psergeev77 анонсирует, что в субботу, 25 марта, на пересечении Ленинградской и Галактионовской пройдет очередной - уже третий по счету - пикет против установки памятника белочехам на Красноармейской. Пикет согласован с мэрией. Акции проводятся в связи с возобновившимися попытками …
|
24 марта 2017, 04:25
|
В Самаре пройдет пикет против продажи собак и кошек на мясо
|
3 ноября 2016, 05:33
|
Обманутые дольщики компании "Горос": за время строительства умерло около 10 человек
Обманутые дольщики обанкротившейся строительной компании "Горос" в отчаянии вышли на пикет перед губернской думой и зданием регионального правительства. Это уже их вторая акция протеста за последние несколько месяцев. Люди уже 10 лет ждут возведения шестисекционного дома на пересечении Советской и …
|
10 августа 2016, 02:24
|
Пётр Кабытов о драке из-за памятника белочехам: "Гражданская война все еще идет в умах людей"
Драка в областной библиотеке стала апогеем шестилетней дискуссии по поводу установки в Самаре памятника чехословацким легионерам. Как уже рассказывала "ТЕРРА", этим летом он должен появиться на улице Красноармейской, на месте, где раньше были похоронены солдаты, погибшие во время гражданской войны.
|
29 мая 2013, 10:31