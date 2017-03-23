Корректировку системы социальной поддержки в Самарской области официально поддержала общественная палата региона. По мнению её членов, новый порядок назначения и выплат соцпомощи - изменение закономерное. Перераспределение выплат направлено на помощь именно нуждающимся категориям граждан. Кроме того, общественники одобрили и другую инициативу губернатора - в областном правительстве по поручению главы региона прорабатывается вопрос о создании специального фонда, из которого по итогам года будет выплачиваться единовременная компенсационная выплата работающим пенсионерам, совокупный размер пенсии и зарплаты которых не превышает 19,5 тысяч рублей, а также другим категориям нуждающихся граждан. Этот фонд будет сформирован из средств, сэкономленных за счет пресечения различных незаконных схем увода денег из областного бюджета, как в сфере транспорта, так и ЖКХ. Несмотря на общую положительную оценку изменений, общественники продолжат следить за реализацией программы в отношении отдельных категорий граждан.
Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области:
- В первую очередь, речь идет об инвалидах, потому что есть люди, получающие каждый день целевое лекарственное, они проходят какое-то лечение, которое требует их присутствие. И им такого количества поездок недостаточно. Губернатор сказал, что в каждом случае мы будем разбираться отдельно, и эти вопросы будут решены положительно.
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