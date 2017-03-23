Военные пенсионеры не попадут под единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которой российские власти заменили индексацию пенсий по фактической инфляции. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, принятом накануне Госдумой в первом чтении.

В документе уточняется, что на единовременное пособие могут претендовать …