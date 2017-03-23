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В блогах: чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на число поездок

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Блогер pravdolub_s решил посчитать, чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на количество поездок в общественном транспорте. "С 1 февраля они могут совершать всего 50 поездок в месяц. Раньше это число было не ограничено. Итак, работает обычный самарский пенсионер не 
3 февраля 2017, 09:39
Самарская область получит 94 миллиона для компенсаций

Самарская область получит 94 миллиона для компенсаций

В 2017 году Самарская область получит 94 миллиона рублей на компенсацию взносов за капремонт многоквартирных домов для пожилых граждан. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. В документе указано, что компенсацию будут предоставлять одиноко проживающим 

1 февраля 2017, 11:55
Треть самарских пенсионеров останется без индексации

Треть самарских пенсионеров останется без индексации

Более 270 тысяч самарских пенсионеров останутся без повышения пенсионных выплат. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале доходы пожилых людей ожидает традиционная индексация - на 5,4%. Сегодня в губернии пенсию по старости получают 990 тысяч граждан. Однако, как и в прошлом 

27 января 2017, 05:24
Российские пенсионеры получат по 5000 рублей

Российские пенсионеры получат по 5000 рублей

С 9 января российские пенсионеры начнут получать выплату - 5000 рублей. Единовременную прибавку к пенсии получат все - и гражданские, и военные, и работающие. Тем, кого почтальоны дома не застанут в январе, деньги придут в следующем месяце.

Специально идти в пенсионный 

9 января 2017, 03:18
В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат

В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат

В Самарской области в связи с новогодними праздниками досрочно произведут часть социальных выплат, сообщает региональное министерство социально-демографической и семейной политики.

С 26 декабря по 30 декабря перечисляются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 28 декабря переведены ежемесячные доплаты к январским 

29 декабря 2016, 04:52
Новые социальные выплаты ввели в Самарской области

Новые социальные выплаты ввели в Самарской области

В Самарской области приемные семьи, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних, приравняли к многодетным. Теперь они могут получать тот же пакет социальных льгот и поддержку из бюджета в виде компенсации оплаты услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте для школьников 

28 декабря 2016, 12:34
Военные пенсионеры не получат единовременные 5000 рублей

Военные пенсионеры не получат единовременные 5000 рублей

Военные пенсионеры не попадут под единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которой российские власти заменили индексацию пенсий по фактической инфляции. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, принятом накануне Госдумой в первом чтении.

В документе уточняется, что на единовременное пособие могут претендовать 

1 ноября 2016, 02:45
Выплаты вкладчикам «Промрегионбанка» начались

Выплаты вкладчикам «Промрегионбанка» начались

Сегодня начались выплаты вкладчикам «Промрегионбанка», который был лишен лицензии 30 мая. Самарские клиенты смогут получить деньги в Россельхозбанке. Напомню, что причиной решения Центробанка было неисполнение кредитной организацией федеральных законов, дефицит собственных средств и размер капитала ниже минимального значения. «Промрегионбанк» занимал 

10 июня 2016, 02:37
С 1 февраля в России увеличиваются социальные выплаты

С 1 февраля в России увеличиваются социальные выплаты

Они будут проиндексированы на 7%. А страховые пенсии неработающих граждан -  на 4%. После этого размер пособий  для тех, кто ушел на заслуженный отдых,  составит  13 132 рубля.
По данным федерального министерства труда, на все про все из бюджета страны 
1 февраля 2016, 10:26
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