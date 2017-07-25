Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, работающие пенсионеры начнут получать страховые пенсии в повышенном размере. Данное повышение связано с проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.
Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте, что в среднем составит чуть более 222 рублей. Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году.
По данным ПФР, в Российской Федерации 43 миллиона пенсионеров, на данный момент треть из них работает.
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