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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Как изменятся маршруты общественного транспорта на ЧМ-2018 в Самаре

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Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области

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Продлен набор в команду стюардов ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре продлен до 30 марта набор в команду стюардов для ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что он закончится 15 марта. На текущий момент подано более 5 с половиной тысяч заявок. Как информируют организаторы, в их адрес поступило огромное количество сообщений и 

14 марта 2018, 04:04
Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

В Самаре увековечили память почетного жителя города Владимира Золотарева. Его не стало в ноябре прошлого года на 82 году жизни. Много лет Владимир Иванович посвятил развитию столицы нашего региона. С 1984 по 91-ый годы он был первым секретарем Куйбышевского горкома 

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Названы дни начала настоящей весны в Самаре

К концу недели на территории Самарской области потеплеет. Установление плюсовых температур произойдет только с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.

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Бесплатный трамвайный маршрут введут в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре в дни матчей ЧМ-2018 отменят обычные трамваи и будут ходить только скоростные – до стадиона «Самара Арена». Во время игр будет действовать новый маршрут – от железнодорожного вокзала до стадиона. С других городских маршрутов снимут 40 составов. Вместе 
14 марта 2018, 02:06
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