Новый список отелей, завышающих цены на период проведения ЧМ-2018, составили в Ростуризме. На этот раз в него вошли 48 заведений. Это вдвое больше, чем было две недели назад.

Всероссийский «рекорд жадности» на этот раз поставила одна из гостиниц Калининграда категории три …