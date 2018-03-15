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Как изменятся маршруты общественного транспорта на ЧМ-2018 в Самаре
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14 марта 2018, 07:37
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Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре
В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос …
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14 марта 2018, 05:47
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Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области
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14 марта 2018, 04:17
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Продлен набор в команду стюардов ЧМ-2018 в Самаре
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14 марта 2018, 04:04
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Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре
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14 марта 2018, 03:18
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Названы дни начала настоящей весны в Самаре
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14 марта 2018, 02:27
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Бесплатный трамвайный маршрут введут в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре
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14 марта 2018, 02:06