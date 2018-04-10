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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

До начала ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут и в Самаре, осталось 65 дней. По оценкам экспертов, в губернию этим летом могут приехать до полумиллиона гостей. Одно из самых жестких требований ФИФА к проведению мундиаля - уровень готовности медицинских учреждений. В 

10 апреля 2018, 09:38
Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»

Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»

«Крылья Советов» (Самара) и «Балтика» (Калининград) опробуют новое поле ЧМ-2018. В среду, 11 апреля, команды сыграют матч 32-го тура первенства ФНЛ на «Стадионе Калининград». 9 апреля Росреестр поставил его на кадастровый учет. Трибуны стадиона рассчитаны на 35 тысяч зрителей. 

«Объект, на котором 

9 апреля 2018, 05:10
Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре

Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре

В Самарской области завершается набор людей, которые будут работать на должности стюардов на новом стадионе во время чемпионата мира по футболу. Планируется, что во время игр будут трудиться 1400 человек. У желающих получить уникальный опыт еще есть немного времени: набор 

8 апреля 2018, 08:46
После первой же зимы: На Мехзаводе ушла под землю мундиальная тротуарная плитка

После первой же зимы: На Мехзаводе ушла под землю мундиальная тротуарная плитка

Самарцы пожаловались в паблике «Подслушано Самара» соцсети ВК  на просевшую тротуарную плитку. Горожане обнаружили дефекты покрытия на территории 4 квартала в поселке Мехзавод.

«И года не прошло! После первой же зимы!» — возмущаются жители.

«После зимы много 
8 апреля 2018, 03:08
В блогах: «Что случилось на железнодорожном вокзале Самары?»

В блогах: «Что случилось на железнодорожном вокзале Самары?»

Самарец Игорь Ермоленко поведал в «Инстаграме» о странной ситуации на городском железнодорожном вокзале. "Самый высокий и самый красивый современный железнодорожный вокзал Самары: сегодня утром там не работало ни одно табло. Дежурный на доске маркером пишет расписание прибытия. Все остальное 
29 марта 2018, 05:44
Первая скульптура Волка Забиваки установлена к ЧМ-2018 в Самаре

Первая скульптура Волка Забиваки установлена к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре появилась первая скульптура «Волк Забивака» - этот персонаж является талисманом ЧМ-2018. Высота фигуры – 1,7 метра. Её фото появилось в соцсети.

«А вот и первый Забивака в Самаре. 
15 марта 2018, 09:48
В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина

В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина

В Самаре в здании железнодорожного вокзала умер 56-летний мужчина. В ночь на 12 декабря, около двух часов, одному из посетителей, находившемуся на третьем этаже, стало плохо. Очевидцы вызвали медиков, но спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, умерший был постояльцем 
12 декабря 2017, 03:48
В блогах: «В Самаре появились указатели улиц на английском языке с ошибками»

В блогах: «В Самаре появились указатели улиц на английском языке с ошибками»

В паблике "Новости Самары - Самара life" поведали, что в городе появились указатели улиц на английском языке с грамматическими ошибками. Сомнительные указатели уже начали вешать на зданиях в районе Железнодорожного вокзала. Один из читателей поделился фото таблички на доме 
30 ноября 2017, 10:37
На ж/д вокзале Самары умер декан из иногороднего вуза

На ж/д вокзале Самары умер декан из иногороднего вуза

В Самаре на железнодорожном вокзале скончался пожилой мужчина. Инцидент произошел днем в воскресенье, 1 октября. Сообщается, что шедший по тоннелю мужчина остановился, прислонился к стене, а потом опустился на пол. Он был уже мертв, когда на место происшествия прибыли стражи 
2 октября 2017, 11:02
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