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Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров
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10 апреля 2018, 09:38
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Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»
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9 апреля 2018, 05:10
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Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре
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8 апреля 2018, 08:46
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После первой же зимы: На Мехзаводе ушла под землю мундиальная тротуарная плитка
Самарцы пожаловались в паблике «Подслушано Самара» соцсети ВК на просевшую тротуарную плитку. Горожане обнаружили дефекты покрытия на территории 4 квартала в поселке Мехзавод.
«И года не прошло! После первой же зимы!» — возмущаются жители.
«После зимы много …
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8 апреля 2018, 03:08
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В блогах: «Что случилось на железнодорожном вокзале Самары?»
Самарец Игорь Ермоленко поведал в «Инстаграме» о странной ситуации на городском железнодорожном вокзале. "Самый высокий и самый красивый современный железнодорожный вокзал Самары: сегодня утром там не работало ни одно табло. Дежурный на доске маркером пишет расписание прибытия. Все остальное …
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29 марта 2018, 05:44
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Первая скульптура Волка Забиваки установлена к ЧМ-2018 в Самаре
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15 марта 2018, 09:48
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В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина
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12 декабря 2017, 03:48
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В блогах: «В Самаре появились указатели улиц на английском языке с ошибками»
В паблике "Новости Самары - Самара life" поведали, что в городе появились указатели улиц на английском языке с грамматическими ошибками. Сомнительные указатели уже начали вешать на зданиях в районе Железнодорожного вокзала. Один из читателей поделился фото таблички на доме …
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30 ноября 2017, 10:37
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На ж/д вокзале Самары умер декан из иногороднего вуза
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2 октября 2017, 11:02