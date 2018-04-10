Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре В Самарской области завершается набор людей, которые будут работать на должности стюардов на новом стадионе во время чемпионата мира по футболу. Планируется, что во время игр будут трудиться 1400 человек. У желающих получить уникальный опыт еще есть немного времени: набор …