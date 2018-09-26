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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 17 по 23 сентября, в Самарской области зарегистрировали 8547 случаев ОРВИ и гриппа. В областной столице заболели 4025 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но количество 
26 сентября 2018, 01:34
В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

Во вторник, 25 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 17:00 47-летний водитель ехал на иномарке Chevrolet Cruze по улице Мяги в направлении Гагарина. По пути мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая без взрослых переходила дорогу в неустановленном 
26 сентября 2018, 12:54
Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
 
Напомним, что накануне глава 
26 сентября 2018, 12:10
В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев. 

«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 
26 сентября 2018, 11:35
В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью 
24 сентября 2018, 08:58
В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков

В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков

В выходные в Самарской области сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме. Напомним, что в ночь на пятницу в регионе были заморозки на поверхности почвы 0, - 2. В субботу и воскресенье по 
21 сентября 2018, 12:02
Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе

Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе

В областной столице могут раньше привычного срока включить отопление. По словам председателя городской думы Алексея Дегтева, если пониженная температура будет держаться более трех дней, в  домах и социальных объектах отопление начнет работать с 25-27 сентября. Тема обсуждалась в четверг, 20 
20 сентября 2018, 05:53
Со среды Самарскую область оккупируют дожди

Со среды Самарскую область оккупируют дожди

До пятницы, 21 сентября, на погоду в Самарской области будет влиять холодный фронт с волнами. Синоптики обещают дожди разной интенсивности и похолодание. В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме.
18 сентября 2018, 04:19
В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.

Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за  составом и качеством воздуха в 
18 сентября 2018, 02:45
В Самарской области новая неделя стартует с дождей

В Самарской области новая неделя стартует с дождей

В начале новой рабочей недели регион «накрыли» дожди: под влиянием активных фронтальных разделов южного циклонического образования в большинстве районов прошли осадки различной интенсивности, а температура воздуха заметно понизилась.

В ночь на вторник, 18 сентября, облачно с пояснениями, местами небольшой 
17 сентября 2018, 09:25
После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

В понедельник, 23 июля, жители областной столицы пожаловались на качество работ по ремонту Московского шоссе в районе Ботанического сада. Грунт на склонах размыло во время дождя в выходные, плиты, которые положили во время ремонта, поехали, а мелкая щебенка и дерн 
23 июля 2018, 11:00
В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни

В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни

В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, 
20 июля 2018, 03:26
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