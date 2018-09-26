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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54
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Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник
В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
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26 сентября 2018, 12:10
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В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев.
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26 сентября 2018, 11:35
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В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди
В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью …
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24 сентября 2018, 08:58
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В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков
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21 сентября 2018, 12:02
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Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе
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20 сентября 2018, 05:53
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Со среды Самарскую область оккупируют дожди
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18 сентября 2018, 04:19
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В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд
Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.
Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за составом и качеством воздуха в …
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18 сентября 2018, 02:45
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В Самарской области новая неделя стартует с дождей
В начале новой рабочей недели регион «накрыли» дожди: под влиянием активных фронтальных разделов южного циклонического образования в большинстве районов прошли осадки различной интенсивности, а температура воздуха заметно понизилась.
В ночь на вторник, 18 сентября, облачно с пояснениями, местами небольшой …
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17 сентября 2018, 09:25
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После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе
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23 июля 2018, 11:00
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В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни
В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, …
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20 июля 2018, 03:26