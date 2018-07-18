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В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля
Блогер Алексей Жирухин поделился впечатлениями, как ему жилось в центре Самары во время перекрытия улиц из-за мундиаля.
"Я скачал программу "Прибывалка" и даже привык к общественному транспорту, - пишет автор. - Узнал почти все маршруты и остановки вокруг …
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18 июля 2018, 05:36
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Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА
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17 июля 2018, 04:49
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Самара заняла 6 место в рейтинге городов с самыми лучшими болельщиками ЧМ-2018
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17 июля 2018, 04:27
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В блогах: в Самаре после фанфеста плохо ходили автобусы
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16 июля 2018, 05:36
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Самарская областная научная библиотека осталась без имени
Региональное министерство культуры не поддержало инициативу Самарской областной научной библиотеки о присвоении ей имени Константина Грота - губернатора региона с 1853 по 1860 год, основателя первой городской публичной библиотеки и завещавшего учреждению личное собрание книг. Против переименования выступило движение «Суть времени», начавшее сбор …
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27 ноября 2015, 12:12