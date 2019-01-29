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В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал
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29 января 2019, 02:27
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В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 раков
В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а …
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29 января 2019, 12:29
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В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик
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29 января 2019, 11:40
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В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега
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29 января 2019, 10:51
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Винтовки, пистолеты и револьверы: у двоих самарцев нашли целый арсенал оружия
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28 января 2019, 10:51
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В Новокуйбышевске поймали с поличным жителя Саратовской области
В Новокуйбышевске в Самарской области расследуют криминальную историю, в которой «засветился» житель другого региона. Как рассказали в облМВД, 63-летний житель Саратовской области предложил должностному лицу 50 тысяч рублей. Взятка была платой за то, чтобы избежать проверки и привлечения к ответственности …
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28 января 2019, 10:09
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В Чапаевске педофил годами насиловал подростка
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25 января 2019, 04:27
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В Самаре завели дело из-за гибели пятилетней девочки
В областной столице расследуются обстоятельства смерти маленького ребенка. Как рассказали в региональном Следственном комитете, 6 января в самарскую больницу поступила пятилетняя девочка с диагнозом «острый ларингит». Через несколько часов маленькая пациентка впала в кому, а 23 января скончалась. Советский межрайонный …
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25 января 2019, 02:09
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