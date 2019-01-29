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Материалы по теме:

В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал

В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал

Полицейские ищут в Сызрани водителя, который сбил человека и скрылся, не попытавшись помочь пострадавшему. Врачи больницы, к которым пациентку привезла бригада скорой помощи, сообщили о ДТП правоохранителям. Авария произошла в девять часов утра в понедельник, 28 января. Водитель на автомобиле 
29 января 2019, 02:27
В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 раков

В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 раков

В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а 
29 января 2019, 12:29
В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

Накануне, 28 января, в Автограде произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:00 Hyundai Creta ехал по улице Матросова в районе дома № 10. По пути иномарка сбила 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали 
29 января 2019, 11:40
В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

Зима 2018-2019 бьет рекорды по количеству осадков: сейчас выпало уже 176% от нормы. Такие данные были озвучены на еженедельном совещании в мэрии Самары. По словам директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова, улично-дорожную сеть в городе ежедневно убирают сотни единиц спецтехники и 
29 января 2019, 10:51
Винтовки, пистолеты и револьверы: у двоих самарцев нашли целый арсенал оружия

Винтовки, пистолеты и револьверы: у двоих самарцев нашли целый арсенал оружия

У двух жителей Самарской области в субботу, 26 января, нашли и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов. Во время спецоперации ФСБ России, МВД России и Росгвардии в поле зрения силовиков попали 
28 января 2019, 10:51
В Новокуйбышевске поймали с поличным жителя Саратовской области

В Новокуйбышевске поймали с поличным жителя Саратовской области

В Новокуйбышевске в Самарской области расследуют криминальную историю, в которой «засветился» житель другого региона. Как рассказали в облМВД, 63-летний житель Саратовской области предложил должностному лицу 50 тысяч рублей. Взятка была платой за то, чтобы избежать проверки и привлечения к ответственности 
28 января 2019, 10:09
В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Самарской области перед судом предстал мужчина, который надругался над подростком. Во время расследования и суда следователи выяснили, что житель Чапаевска Борис Мыльников с 2015 по 2017 год насиловал несовершеннолетнего юношу, угрожая ему и другим людям убийством. В 2015 году 
25 января 2019, 04:27
В Самаре завели дело из-за гибели пятилетней девочки

В Самаре завели дело из-за гибели пятилетней девочки

В областной столице расследуются обстоятельства смерти маленького ребенка. Как рассказали в региональном Следственном комитете, 6 января в самарскую больницу поступила пятилетняя девочка с диагнозом «острый ларингит». Через несколько часов маленькая пациентка впала в кому, а 23 января скончалась. Советский межрайонный 
25 января 2019, 02:09
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