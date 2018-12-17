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Материалы по теме:

Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске

Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске

В эту пятницу Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дают большой юбилейный концерт в Тольятти. А накануне они выступили в Новокуйбышевске. Программа «Антология блюза» посвящена 10-летию группы. Но особенным концерт стал ещё и потому, что все, кто оказались в зале 
14 декабря 2018, 05:57
Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra выступят в Тольятти

Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra выступят в Тольятти

Уже завтра, 14 декабря, группа D’Black Blues Orchestra во главе с Владимиром Аветисяном даст концерт в тольяттинском Дворце культуры, искусств и творчества.

DʼBlack Blues Orchestra представит в Тольятти программу "The Anthology of Blues". Премьера программы прошла в июне 2017-го на главной 

13 декабря 2018, 06:54
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Уже в этот четверг в Новокуйбышевске, а в пятницу в Тольятти Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с концертами, посвященными 10-летию группы. Как говорят сами музыканты, несмотря на то, что в основе лежит программа "Антология блюза", оба выступления будут 
11 декабря 2018, 06:51
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти

В 2018 году группа D’Black Blues Orchestra во главе с Владимиром Аветисяном празднует свое десятилетие. В честь юбилея коллектив даст два концерта (6+). 13 декабря музыканты выступят в новокуйбышевском Дворце культуры, а 14 декабря - в тольяттинском Дворце культуры, искусств 
8 ноября 2018, 11:32
Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra направят сборы от концерта на лечение Юлии Сабировой, 22-летней жительницы Новокуйбышевска.

Спустя месяц после свадьбы она попала в автомобильную аварию. Когда девушка пришла в 
29 октября 2018, 04:47
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