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Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске
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14 декабря 2018, 05:57
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Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra выступят в Тольятти
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13 декабря 2018, 06:54
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам
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11 декабря 2018, 06:51
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти
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8 ноября 2018, 11:32
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Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии
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29 октября 2018, 04:47