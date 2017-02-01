Проект, который позволяет собирать урожай овощей в холодное время года, обошёлся в 130 миллионов рублей. Это с учётом госсубсидий. Выращивание тепличных овощей круглый год невозможно без электричества, которое с каждым годом дорожает. Директор крупнейшего в регионе предприятия по выращиванию овощей АО "Тепличный" Михаил Фаерман обсудил нюансы производства сезонной продукции с председателем комитета по сельскому хозяйству Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным.
В 2014 году «Тепличный» получил порядка 30 миллионов от Самарской области на строительство подстанции. Такая поддержка позволила наладить круглогодичное производство томатов на площади в 2 гектара.
Михаил Фаерман, генеральный директор АО "Тепличный": «Для нас в этом году это новый опыт выращивания томатов по технологии светокультуры, первый гектар в Самарской области точно, в Поволжье - практически тоже. Трудно нам оценить, как мы отработаем по этой технологии год, но то, что жители Самары с ноября 2016 года потребляют продукцию комбината (это и огурец, и томаты), это факт. Вы видите, это технологии завтрашнего дня».
Площади «Тепличного», крупнейшего производителя овощей в губернии, за 12 лет расширились почти в 4 раза, с 3,5 до 16 гектаров. Сейчас здесь работает более 200 сотрудников со средней зарплатой 29 тысяч рублей. Их труд позволил собрать по итогам прошлого года свыше 6 тысяч тонн продукции.
На предприятии используется капельный полив. Под каждое растение поступает питательный раствор. Кроме того, применяется автоматическое регулирование температуры и влажности воздуха, а также освещения. Эти меры помогают повысить урожайность и снизить издержки. Сегодня это высокотехнологичное производство, управляют которым всего с одного компьютера. Минимум вредной химии: опыляют растения шмели и пчелы.
Сейчас в губернии действует 7 видов поддержки аграриев. В частности, треть затрат на строительство сельхозпроизводств компенсируется государством. Работа в этом направлении продолжится.
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