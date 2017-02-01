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Материалы по теме:

Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Урожай зерна в Самарской области в 2016 году почти в 2 раза превысил потребности мукомольных и хлебопекарных предприятий губернии, заявили в региональном Минсельхозе.

Всего аграрии собрали 2,1 млн тонн, что на 57 процентов больше уровня прошлого года. Область столкнулась с проблемой 

14 декабря 2016, 02:25
Аномальные морозы пугают самарских аграриев и дачников

Аномальные морозы пугают самарских аграриев и дачников

В Самарской области сохраняется аномально холодная погода. При этом почва до сих пор не укрыта снегом. Это вызывает обеспокоенность и дачников, и аграриев.

В Самарской области в качестве озимых культур сельхозпроизводители высаживают пшеницу (ею заняты 90% площадей), рожь и тритикале - 

22 ноября 2016, 07:01
В Самарской области собран максимальный почти за 20 лет урожай зерновых

В Самарской области собран максимальный почти за 20 лет урожай зерновых

Хлеборобы региона намолотили 2 миллиона 115 тысяч тонн. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Самарской области Алексей Попов. Это лучший сбор с 1997 года. Но тогда площадь посевов была больше.
3 ноября 2016, 11:27
В Самарской области больше всего подорожали помидоры и огурцы

В Самарской области больше всего подорожали помидоры и огурцы

В Самарской области за прошедшую неделю больше всего подорожали помидоры и огурцы - на 18 и 13,5 процентов соответственно. Об этом сообщает Самарастат. Стоимость полукопченой колбасы выросла почти на 2 процента. Карамель, морковь, хлеб, сыры, яйца, мороженая рыба, макароны, сосиски, 

27 сентября 2016, 05:17
Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых

Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых

Обращение
Губернатора Самарской области  Н.И. Меркушкина
к работникам сельского хозяйства в связи
с рекордным урожаем зерновых
 
Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса
Самарской области!
 
В этом году в нашей губернии ожидается рекордный урожай зерна за последние 15 лет 
29 августа 2016, 03:33
В самарский проект по выращиванию томатов вложено более 100 млн рублей

В самарский проект по выращиванию томатов вложено более 100 млн рублей

Руководитель крупнейшего в области тепличного комплекса Михаил Фаерман рассказал, что к 1-му сентября на его базе откроется третья новая теплица, где томаты будут выращивать круглый год. В проект вложено более 100 миллионов рублей инвестиций. Первый урожай снимут к зиме.
Впрочем, 

16 августа 2016, 05:49
В Самаре уничтожено 770 кг турецких томатов

В Самаре уничтожено 770 кг турецких томатов

Партия запрещенной к ввозу в Россию продукции из Турции была обнаружена в Самаре на овощной базе, расположенной по адресу: улица Дальневосточная, 2А. Общий вес партии томатов – 770 килограммов.

Помидоры отправили на полигон ТБО возле поселка Преображенка для уничтожения, 
29 марта 2016, 01:55
В 2016 году в Самаре построят новые теплицы под томаты общей площадью 1 гектар

В 2016 году в Самаре построят новые теплицы под томаты общей площадью 1 гектар

Это позволит существенно увеличить долю местной продукции на рынке. Сейчас регион обеспечивает себя овощами примерно на 50%. Новые теплицы обещают открыть к 1 сентября, а уже в декабре собрать в них первый урожай томатов. Выращивать овощи в зимний период позволит 
10 марта 2016, 06:10
Полторы тонны томатов спасли от уничтожения

Полторы тонны томатов спасли от уничтожения

Спасать продукцию пришлось водителю на русско-белорусской границе. После того как оказалось, что на помидоры не оформлены все необходимые документы и они подлежат уничтожению по вступившему с 6 июня постановлению, водитель фуры с томатами угнал её обратно на территорию Белоруссии.
6 августа 2015, 04:14
Самарская область лидирует в ПФО по числу трудовых мигрантов, незаконно получающих доход

Самарская область лидирует в ПФО по числу трудовых мигрантов, незаконно получающих доход

Об этом сообщили представители губернского УФМС. При этом в последнее время увеличился поток нелегалов в аграрный сектор региона.

Накануне оперативники УФМС задержали 25 китайцев - мужчин и женщин. При себе они не имели никаких документов. Традиционный путь трудоустройства в 
19 мая 2015, 03:04
Цены на помидоры и огурцы летом упадут в несколько раз

Цены на помидоры и огурцы летом упадут в несколько раз

Об этом "ТЕРРЕ" рассказали в управлении сельского хозяйства Кинель-Черкасского района, который является основным производителем овощей в Самарской области. В апреле местные томаты будут продаваться за 300 рублей, огурцы - за 180. Причина столь высоких цен - повышение тарифов на газ, 

21 января 2015, 06:06
В теплицах Волжского района работали мигранты без документов

В теплицах Волжского района работали мигранты без документов

Полиция и прокуратура провели совместную проверку мест работы иностранных граждан в Волжском районе.

Правоохранители установили, что в тепличном комплексе одного из сел трудятся 20 мигрантов одной из соседних республик. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, все они имеют 

19 мая 2014, 10:33
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