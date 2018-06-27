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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб

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Жара уже спровоцировала 
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Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

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«Главное управление МЧС 

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Рекордный урожай, собранный в Самарской области в этом году, может пропасть

Урожай, собранный в Самарской области, негде хранить. На сегодняшний день его убрали больше чем с миллиона гектаров - это свыше 95% уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур. Таковы данные минсельхоза. Обильные осадки, прохладная погода в мае и июне благоприятствовали урожаю. 

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Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна

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Уже сейчас значительно превышены показатели 2016 года, когда в губернии было собрано 2 

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Половина уборочной кампании позади. Урожайность пшеницы 

7 августа 2017, 09:50
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