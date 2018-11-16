В Самарской области растет число больных сахарным диабетом. Сейчас такой диагноз есть у 117 тысяч человек. И эта цифра увеличивается. За последние 5 лет количество заболевших выросло на 6,5 тысяч человек, а за последние 10 - на 37,5 тысяч. Причём, болезнь не щадит ни взрослых, ни детей. У первых в 95% случаев диабет второго типа, а вторые, как правило, имеют первый тип - инсулинозависимый, когда уколы делаются при каждом приёме пищи и обязательно на ночь. Таких детей в нашем регионе почти тысяча. Ежегодный прирост 5-7%, в этом плане мы лидеры в ПФО.
Высокую распространенность в Самарской области 1-го типа детского сахарного диабета специалисты объясняют высоким уровнем урбанизации, загрязнением окружающей среды и большой долей финно-угорского населения. У него, как у мексиканцев и индейцев, есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию. Всего таких детей в нашем регионе 1000, ежегодный прирост составляет 5-7%. Треть случаев зафиксированы у малышей до 6 лет. А из них 30% - до 2 лет. При этом первый тип диабета носит аутоимунный характер, когда организм борется не с внешними угрозами, а принимает за противников свои собственные органы и системы. В этом случае любая инфекция может спровоцировать поражение поджелудочной железы.
- Если это дети старше трехлетнего возраста, то самые типичные проявления: ребенок вдруг начал много пить, много мочиться, особенно встает ночью в туалет. Похудел при том, что у него сохранился аппетит. Вдруг стал уставать в школе. Приходит из школы и ложится спать, - рассказала заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница № 1 имени Н.Н. Ивановой» Евгения Михайлова.
В этом случае надо срочно сдать кровь на сахар. На голодный желудок уровень глюкозы не должен превышать 7 единиц, а на сытый -11.1. У детей до 3 лет диабет развивается очень быстро, буквально за несколько дней, рассказывает главный внештатный эндокринолог регионального минздрава Евгения Михайлова.
- Достаточно часто у них начало диабета очень похоже на пищевое отравление. Ребенок вдруг становится вялым, отказывается от еды, появляется тошнота, рвота, и при этом потом выявляется повышенный уровень сахара в крови, - отмечает заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница № 1 имени Н.Н. Ивановой» Евгения Михайлова.
У малышей чаще всего встречается диабет 1 типа. А вот второй может развиваться на фоне лишнего веса. В СО более 20% детей с избыточным весом. Из них у 6% ожирение. К слову сказать, вопреки устоявшемуся мнению, прямой связи между употреблением большого количества сладкого и диабетом нет, гораздо важнее калорийность пищи. Чем больше жирного, тем больше надо двигаться, чтобы эти самые калории сжигать.
Так, например, 1 карамелька имеет 20 калорий. Чтобы их ликвидировать, надо 20 минут прыгать на скакалке. 2 литра сладкой газировки - 1200 килокалорий. Для сравнения, девочке в сутки надо не больше 2000, мальчику - максимум 2,5. Для взрослых суточная норма - 1600-1800 килокалорий. Здесь в группе риска люди с лишним весом, ведущие малоподвижный образ жизни, имеющие сердечно-сосудистые заболевания и женщины, родившие ребенка весом более 4 кг. Все они требуют обследования. Врачи напоминают - диабет опасен именно своими осложнениями: слепотой, сердечно-сосудистыми патологиями и болезнями ног с последующей ампутацией.
- Необходим контроль снижения зрения - ежегодный осмотр у врача окулиста. Обязательно глазное дно с расширенным зрачком. Если выявляются какие-то изменения, то кратность приема врача-окулиста будет увеличиваться. Дальше необходим контроль за функцией почек, - считает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по эндокринологии Светлана Манцагова.
Диабет передается по наследству. Риск появления 1 типа выше по мужской линии -10%. При этом он может передаваться через поколение. То есть у здоровых родителей может родиться больной ребенок. Если нездорова только мать, риск наследования составляет 3-7%. 2 тип чаще передается от дедушек и бабушек , вероятность его появления после 30 лет - 30%. Если же в семье вообще нет больных диабетом, риск его развития у ребенка составляет две сотые процента.