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В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло

В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло

В 6:00 в пятницу, 16 ноября, в областной столице завершились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
 
Напомним, что из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов 
16 ноября 2018, 09:44
В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»

В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»

В четверг, 15 ноября, в областной столице эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд». Примерно в 18:00 в четырехэтажном здании нашли бесхозный пакет и вызвали полицию. Вскоре на место событий прибыли сотрудники всех экстренных служб, сотрудников и посетителей ТРК эвакуировали, пакет 
16 ноября 2018, 08:46
В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения

В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения

Прокуратура Самары уличила муниципальное предприятие "Парки Самары" в нарушении сроков контракта на установку колеса обозрения в парке имени Гагарина. Построенный, но до сих пор не введённый в строй 55-метровый аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как установило надзорное ведомство, подрядчик ООО "Глобал" 
16 ноября 2018, 08:18
В Самаре сокращается число курильщиков

В Самаре сокращается число курильщиков

Каждый третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его цель - еще раз напомнить людям о вреде никотиновой зависимости и сподвигнуть тех, кто ей подвержен, отказаться от этого пагубного пристрастия. 
 
Количество курильщиков в Самарской области в последние годы неуклонно 
15 ноября 2018, 09:32
Ученые узнали, почему опасно жить вблизи аэропортов

Ученые узнали, почему опасно жить вблизи аэропортов

Международная группа ученых в ходе исследований выяснила, что большому риску получить сахарный диабет подвергаются люди, живущие или работающие близ аэропортов. Вероятность появления сахарного диабета второго типа у людей, над домами которых систематически пролетают авиалайнеры, почти в два раза больше, чем 

3 апреля 2017, 10:00
Ученые: езда на велосипеде снижает риск развития диабета

Ученые: езда на велосипеде снижает риск развития диабета

Датские ученые установили, что регулярная езда на велосипеде уменьшает риск появления диабета на 20%. В ходе эксперимента 50 000 добровольцев заполнили анкеты с вопросами о состоянии здоровья, наличии заболеваний и периодичности велосипедных прогулок. Через 5 лет было проведено повторное анкетирование.

3 октября 2016, 10:32
Ученые: Езда на велосипеде снижает риск развития диабета

Ученые: Езда на велосипеде снижает риск развития диабета

Ученые из Университета Южной Дании рассказали, что прогулки на велосипеде считаются хорошей профилактикой появления сахарного диабета второго типа. Об этом сообщает издание NatureWorldNews.
К исследованиям были привлечены 50 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 50 до 65 лет. Ученые вели 

18 июля 2016, 09:17
Ученые: Бессонница может вызвать диабет у мужчин

Ученые: Бессонница может вызвать диабет у мужчин

Специалисты из Калифорнии осуществили исследование и установили, что постоянно недосыпающие мужчины могут заболеть сахарным диабетом. Поэтому ученые советуют нормализовать режим сна.
Авторы исследования говорят, что в настоящее время каждый четвертый имеет те или иные проблемы со сном. Врачи это объясняют 

6 июля 2016, 01:25
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