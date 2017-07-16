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В центре Самары ограничат движение – пройдет крестный ход
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2 июня 2017, 09:30
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В Самаре прошёл Крестный ход в честь покровителя города Святителя Алексия
В шествии приняли участие сотни православных.
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2 июня 2016, 04:00
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Роль Николая II в фильме Учителя получил актер, сыгравший в порнофильме
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20 января 2016, 03:26
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СК России возобновил расследование убийства семьи императора Николая II
Следственный комитет России в среду, 23 сентября, принял решение о возобновлении расследования уголовного дела о расстреле семьи последнего императора России Николая II. Оно было возбуждено в 1993 году после обнаружения группового захоронения в окрестностях Екатеринбурга. Экспертиза останков установила, что они …
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24 сентября 2015, 09:03
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Самарский депутат Михаил Дегтярев добивается экспертизы манифеста Николая II
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7 августа 2015, 04:16
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К 3 июля в Самаре планируют поставить памятник российскому инженеру
Оргкомитет «Культурная Самара» на очередном заседании 25 марта поддержал идею установить в городе памятник российскому инженеру. Открытие запланировано на 3 июля. В этот день 100 лет назад Николай II подписал указ о создании в нашем городе Самарского политехнического института.
Созданием скульптуры …
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26 марта 2014, 11:14