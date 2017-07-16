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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В центре Самары ограничат движение – пройдет крестный ход

В центре Самары ограничат движение – пройдет крестный ход

В пятницу, 2 июня, в центре Самары ограничат движение транспорта в связи с проведением крестного хода. Он приурочен ко дню святителя Алексия, которого православные почитают как небесного покровителя Самары.

По сообщению мэрии, с 10 часов утра ход пройдет по улице Некрасовской 

2 июня 2017, 09:30
В Самаре прошёл Крестный ход в честь покровителя города Святителя Алексия

В Самаре прошёл Крестный ход в честь покровителя города Святителя Алексия

В шествии приняли участие сотни православных.
Согласно летописям, в 1378 году митрополит Московский и всея Руси Алексий, во время путешествия по волжским степям, на месте своего привала предсказал появление града Самары. Слова оказались пророческими, крепость была построена князем Засекиным спустя 

2 июня 2016, 04:00
Роль Николая II в фильме Учителя получил актер, сыгравший в порнофильме

Роль Николая II в фильме Учителя получил актер, сыгравший в порнофильме

Роль последнего российского императора Николая II в фильме «Матильда», сообщают СМИ, воплотил немецкий актер Ларс Айдингер, который в прошлом, как отмечается, имел известность в мире фильмов для взрослых. Если же говорить собственно о картине, то режиссером «Матильды» выступил Алексей Учитель. 
20 января 2016, 03:26
СК России возобновил расследование убийства семьи императора Николая II

СК России возобновил расследование убийства семьи императора Николая II

Следственный комитет России в среду, 23 сентября, принял решение о возобновлении расследования уголовного дела о расстреле семьи последнего императора России Николая II. Оно было возбуждено в 1993 году после обнаружения группового захоронения в окрестностях Екатеринбурга. Экспертиза останков установила, что они 
24 сентября 2015, 09:03
Самарский депутат Михаил Дегтярев добивается экспертизы манифеста Николая II

Самарский депутат Михаил Дегтярев добивается экспертизы манифеста Николая II

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев, избранный от Самарской области, считает, что манифест об отречении от престола императора Николая II требует детального изучения.
 
По мнению парламентария, даже спустя почти сотню лет после свержения монархии в стране продолжаются дискуссии о возможном ее 
7 августа 2015, 04:16
К 3 июля в Самаре планируют поставить памятник российскому инженеру

К 3 июля в Самаре планируют поставить памятник российскому инженеру

Оргкомитет «Культурная Самара» на очередном заседании 25 марта поддержал идею установить в городе памятник российскому инженеру. Открытие запланировано на 3 июля. В этот день 100 лет назад Николай II подписал указ о создании в нашем городе Самарского политехнического института. 

Созданием скульптуры 

26 марта 2014, 11:14
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