Власти города ищут подрядчика, который займется проектом реконструкции Театра драмы имени Горького. На это готовы выделить 104 миллиона рублей. Документация должна быть готова к концу 2019 года.
Известно, что в проекте должно быть предусмотрено создание нового входа со стороны сквера имени Пушкина. Через него зрители смогут быстрее попадать в зал с малой сценой. Кроме того, в планах значится оборудование подземной парковки.
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