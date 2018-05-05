Вчера, 4 мая, примерно в 22:30 на улице Победы в Тольятти столкнулись автомобили Lada Kalina и Lada Priora. Как информирует областное ГУ МВД, в ДТП пострадали пять человек.
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель «Калины» при повороте не уступил «Приоре», которая в этот момент завершала движение по перекрестку.
В итоге травмы получили водитель «Приоры» и трое его пассажиров. Пострадал и пассажир «Калины». Известно, что детей и женщин среди пострадавших нет. Все получившие травмы - взрослые мужчины.
По факту автопроисшествия проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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